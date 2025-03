Prinz Julian von Schweden feiert am heutigen Mittwoch (26. März) seinen vierten Geburtstag. Auf Instagram lassen Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) von Schweden die Öffentlichkeit an dem Ehrentag ihres Sohnes mit zwei aktuellen Schnappschüssen teilhaben.

Auf dem ersten Foto sitzt der Junge auf einem cremefarbenen Sessel und blickt mit großen blauen Augen und angedeutetem Lächeln mitten in die Kamera. Für das Foto hat sich Prinz Julian schick gemacht: Er trägt ein weißes Hemd mit Kragen und dunkelblauen Akzenten sowie eine hellblaue Strickjacke, die perfekt zu seinen Augen passt.

Lesen Sie auch

Prinzenpaar feiert "unseren lebhaften Julian"

Auf dem zweiten Bild sind diese allerdings kaum zu sehen: Darauf wurde der Junge beim Lachen eingefangen, wobei er die Augen fast geschlossen hat und eine Hand vor den Mund hält. Dieses Bild dürfte seine Eltern zu der Bildunterschrift inspiriert haben: "Heute feiern wir unseren lebhaften Julian, der vier Jahre alt wird."

Papa Carl Philip kann den Geburtstag seines jüngsten Sohnes am heutigen Mittwoch allerdings nicht mit ihm feiern. Der 45-Jährige befindet sich derzeit auf einer Auslandsreise in Seattle, wo er sich für die Prince and Princess Foundation mit Künstlicher Intelligenz und den Rechten von Kindern und Jugendlichen befasst.

Neues Familienmitglied seit einigen Wochen

Damit beendet der Prinz auch die Babypause, in der sich die Familie bislang befunden hatte. Auch auf Instagram war es in den letzten Wochen, nach der Geburt des vierten Kindes, ruhig geworden um die junge Familie. Am 7. Februar hatten Carl Philip und Sofia die Geburt ihrer Tochter, Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia, auf Instagram bekanntgegeben. Eine Woche später wurden Bilder veröffentlicht, auf denen die drei Söhne Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian ihre Schwester liebevoll im Arm halten und begutachten.