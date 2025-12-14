Ohne Jauch, Gottschalk und Schöneberger geht es wohl nicht: Die erste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ohne das Original-Trio konnte die Zuschauer nicht überzeugen. Die Show mit Michelle Hunziker holte die bisher niedrigste Quote.
Eine Woche nach dem großen Abschied von Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) wagte RTL auch schon den Neustart von "Denn sie wissen nicht, was passiert". Doch die erste Ausgabe am Samstagabend in frischer Besetzung geriet zum Quotendebakel: Laut AGF Videoforschung schalteten nur 1,06 Millionen Zuschauer ein - und damit so wenige Augenpaare wie nie zuvor in der Geschichte der Samstagabendshow.