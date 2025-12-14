Ohne Jauch, Gottschalk und Schöneberger geht es wohl nicht: Die erste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ohne das Original-Trio konnte die Zuschauer nicht überzeugen. Die Show mit Michelle Hunziker holte die bisher niedrigste Quote.

Eine Woche nach dem großen Abschied von Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) wagte RTL auch schon den Neustart von "Denn sie wissen nicht, was passiert". Doch die erste Ausgabe am Samstagabend in frischer Besetzung geriet zum Quotendebakel: Laut AGF Videoforschung schalteten nur 1,06 Millionen Zuschauer ein - und damit so wenige Augenpaare wie nie zuvor in der Geschichte der Samstagabendshow.

Auch bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen lief es nicht besser: Der Marktanteil sackte auf magere 8,1 Prozent ab. Beides markiert absolute Tiefstwerte für das Format.

Michelle Hunziker und die Zarrellas übernehmen

Michelle Hunziker (48), Giovanni Zarrella (47) und dessen Ehefrau Jana Ina (49) bildeten das neue Moderations-Trio. Als Gegner traten die Ehrlich Brothers an, unterstützt von Katja Burkard (60). Die RTL-Moderatorin musste immer dann ran, wenn es für Magier Andreas Ehrlich (47) zu anstrengend wurde. Er trug wegen eines gereizten Nervs eine Halskrause und musste daher kürzertreten. Einziges Überbleibsel der alten Stammbesetzung: Moderator Thorsten Schorn (49), der wie gewohnt durch den Abend führte.

Die Show selbst bot das gewohnte Chaos-Programm: Bierfässer schleppen mit Pulsvorgaben, ein Eierlauf mit rohen Eiern um den Hals und Ratespiele mit schräg gesungenen Songs sowie "Hobby-Horsing" auf Steckenpferden. Zwischendurch meldete sich sogar Mike Krüger (74) telefonisch in der Sendung - er hatte vergangene Woche noch durch die Gottschalk-Abschiedsshow geführt. Am Ende des Abends gewannen die Zarrellas das Duell gegen die Ehrlich Brothers. 20.000 Euro gingen an die Zuschauer auf ihrer Publikumsseite.

Wie geht es weiter?

Die schwachen Zahlen lassen sich aber teilweise auch durch die starke Konkurrenz erklären. Im Ersten dominierte Kai Pflaume mit "Klein gegen Groß", während ProSieben das Finale von "The Masked Singer" ausstrahlte. Die Musikrateshow etwa erreichte 1,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent bei den Jüngeren.

Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger waren seit dem Start von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2018 in der Improvisations-Spielshow angetreten. Am 6. Dezember waren sie das letzte Mal zu sehen, für den an Krebs erkrankten Gottschalk war es zugleich sein Abschied von der Samstagsabendunterhaltung. Die letzte Ausgabe mit dem Trio sahen durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauer, mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL damit klar vor allen anderen Sendern.

Wie es mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" indes langfristig weitergeht, ist noch nicht klar. Der Sender kündigte die Zarrellas und Michelle Hunziker vorerst nur für eine Folge an.