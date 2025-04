Für viele Menschen ist es ganz normal: Sie haben sonntags frei. Doch für Anne Will war das nach dem Aus ihrer Sendung am späten Sonntagabend wieder eine neue Erfahrung.

Schon über ein Jahr ist es her, dass sich Anne Will (59) von ihrer Polit-Talkrunde am Sonntagabend im Ersten verabschiedet hat. Und noch immer genießt sie die freie Zeit, die sie nun an diesem Tag hat, wie sie jetzt verriet.

Ganz neue Gefühle am Sonntag

"Mal bin ich im Kino, mal bin ich zuhause, aber immer frei. Also ich habe auch stark das Gefühl, jeden Sonntag noch, dass ich das wirklich schön finde, dass ich nicht arbeiten muss. Das finde ich wirklich, wirklich schön", sagte sie in der "NDR Talk Show" am 4. April. Weiter betonte sie: "Um 14.30 Uhr wurde ich normalerweise immer abgeholt und bin Richtung Studio gefahren und jetzt denke ich immer: Yeah, 14.30 Uhr. Toll, man kann noch ganz viele Sachen machen!"

Lesen Sie auch

Auf die faule Haut hat sich die Journalistin aber nach dem Ende ihrer Sendung im Dezember 2023 nicht gelegt. Immer donnerstags erscheint nun eine neue Folge ihres Podcasts "Politik mit Anne Will". Das sei "so viel leichter als Fernsehen", findet sie. "Und übrigens auch so viel leichter als so eine Sonntagabend-Talkshow, wo man natürlich immer weiß, das sehen jetzt vielleicht viereinhalb Millionen, fünf Millionen Zuschauer."

Sie wollte keinen Druck mehr

Das sei zwar schön für das eigene Ego, "wenn man da stattfindet und ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht". Aber es setze einen gleichzeitig auch unter Druck. "Den habe ich auch stark gespürt, und da habe ich an irgendeinem Punkt auch gesagt, ich möchte das gar nicht mehr." Sie wolle sich diesem Druck nicht immer wieder aussetzen, aber dennoch weiterhin Politik-Interviews führen. Denn sie glaube, dass sie das "gut kann".

In ihrem Podcast, in dem sie nun eine oder sogar eineinhalb Stunden Zeit mit nur einem Gast zur Verfügung habe, könne sie sogar intensivere Gespräche als am Sonntagabend führen. "Da ist klar, wie viel Zeit man hat, einem Gedanken nachzugehen, ihn zu vertiefen, nochmal nachzufragen. Und das macht mir sehr viel Freude."

Angela Merkel soll bei Podcast-Aufnahme nervös gewesen sein

Zu Gast hatte sie auch schon Altbundeskanzlerin Angela Merkel (70). Das sei ein anderes Gefühl gewesen als im Fernsehstudio. "Da ist nichts in dem Raum, da sind nur wir beide. Und als sie dann da war, war sie, für mich spürbar, nervös. Und das ist natürlich eine Frau, die so geübt ist in Interviews, die schockt natürlich nichts. Aber: Ich glaube, diese seltsame, und auch ein bisschen behauptete Intimität, wo man mit jemandem, der einem fremd ist, in so einem kleinen Raum sitzt, das macht schon etwas." Das mache selbst mit erfahrenen Politikerinnen wie Merkel etwas.

Anne Will hatte ihre Politik-Talkshow von September 2007 bis Dezember 2023 präsentiert. Zuvor moderierte sie von 2001 bis 2007 die "Tagesthemen". Nachfolgerin auf ihrem Sendeplatz am Sonntagabend ist Caren Miosga (55).