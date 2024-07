Jennifer Lopez (54) hat kurz vor ihrem 55. Geburtstag eine "Bridgerton"-Party in den Hamptons gefeiert. Während ihre Mutter unter den Gästen war, fehlte von Ehemann Ben Affleck (51) mal wieder jede Spur.

Gäste kamen in historischen Ballkleidern

Die Sängerin und Schauspielerin feiert am 24. Juli ihren 55. Geburtstag. Eingestimmt hat sie sich auf ihren Ehrentag bereits am vergangenen Wochenende. Wie das US-Magazin "People" in Fotos zeigte, stand die Pre-Birthday-Party am Samstag, 20. Juli, unter einem besonderen Motto. Zahlreiche Gäste wurden bei ihrer Ankunft in Ballkleidern im Stil der Netflix-Serie "Bridgerton" fotografiert, darunter auch Lopez' Mutter, Guadalupe Rodríguez (78), die in einem blauen Kleid mit weißen Spitzendetails zu sehen war.

Vor ihrer Party teilte Lopez einen fröhlichen Beitrag auf Instagram. Neben drei Selfies schrieb sie, dass es "ein großartiger Tag werden" würde, und wünschte ihren Followern einen "schönen Samstag".

Auch beim Geburtstags-Lunch war er nicht dabei

Ben Affleck wurde an dem Abend nicht gesichtet - ebenso wie beim Lunch am nächsten Tag. Wie "Page Six" berichtete, setzte die Sängerin die Feierlichkeiten zu ihrem 55. Geburtstag am Sonntag mit Familie und Freunden in den Hamptons fort. Beim Mittagessen bei "Arthur & Sons" wurden neben Lopez auch ihre beiden Kinder, ihr langjähriger Manager und ihre Schwester fotografiert.

Im vergangenen Jahr hatte die Sängerin noch mit ihrem Mann zusammen zu Hause "mit unseren engsten Familienangehörigen und Freunden" gefeiert, wie sie via Instagram wissen ließ. Damals schrieb die Sängerin, sie sei "extrem dankbar, dass ich heute an diesem Punkt meiner Lebensreise dort bin, wo ich bin, mit so vielen wunderbaren, fürsorglichen Menschen, mit denen ich alles teilen kann".

Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Ehekrise. Bei wichtigen Anlässen tauchten Jennifer Lopez und Ben Affleck in den letzten Wochen alleine auf. Auch an ihrem zweiten Hochzeitstag am 16. Juli sahen sie sich nicht. Während Lopez den Sommer derzeit in den Hamptons genießt, weilt Ben Affleck am anderen Ende der USA in Los Angeles. Das wohl deutlichste Zeichen für eine Trennung ist der geplante Verkauf ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills.