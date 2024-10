1 Kaum zu übersehen: Das neue neongelbe Design des Landes Baden-Württemberg soll an den Erfolg der The Länd Kampagne anknüpfen. Foto: Staatsministerium Land Baden-Württemberg

The Länd 2.0: Baden-Württemberg hat einen neuen Look. Das neongelbe Design der „The Länd“ Kampagne kehrt zurück und wird auf alle Landesbehörden ausgeweitet. Im neuen Logo bleiben Hirsch und Greif künftig außen vor.











Nanu, was ist denn hier los? Wer in den vergangenen Tagen auf den Internetseiten des Landes Baden-Württemberg unterwegs war, hat es vielleicht schon bemerkt. Das blassgelbe Design, das bisher den digitalen Auftritt des Landes signalisierte, ist einem neuen Look gewichen.