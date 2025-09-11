Ohne Genehmigung Hotels gemietet: Verliert die Stadt bei Flüchtlingskosten Millionen Euro?

Weil das Land nicht über die Anmietung von Hotels informiert wurde, droht es für den Fall überhöhter Kosten damit, die Erstattung zu verweigern. Es geht um Millionen Euro.
Bleibt die Stadt auf mehreren Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen sitzen, die sie eigentlich vom Land erstattet bekommen soll? Darauf deutet eine Antwort des Ministeriums der Justiz und für Migration auf eine Anfrage des Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordneten und Stuttgarter Stadtrats Friedrich Haag (FDP) hin. Es wird klar gestellt, dass man als Geldgeber nicht vorher habe prüfen können, ob die Anmietung von Hotels auch wirtschaftlich und sparsam sei. Das Regierungspräsidium sei bei der Anmietung nicht beteiligt gewesen, weshalb eine Genehmigung fehle. Alle Risiken, die sich aus der verzögerten Prüfung bei der Schlussabrechnung zeigten, würden deshalb „der Stadt zuzurechnen sein“.