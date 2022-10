she

she 04.10.2022 - 13:18 Uhr

1 Die Polizei nahm die Verfolgung auf, brach diese wegen der Gefährdungslage aber wieder ab. Foto: Pixabay

Ein BMW-Fahrer ist zu schnell und ohne Führerschein unterwegs. Als die Polizei ihn anhalten will, flüchtet er und wird erst später von einer Hundestaffel geschnappt.















Link kopiert

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei über Autobahn und Bundesstraße hat sich der 28-jährige Fahrer eines BMW bei Leonberg geliefert. Der junge Mann flüchtete schließlich sogar zu Fuß und wurde von einer Hundestaffel verfolgt. Die Polizei untersucht den Fall nun genauer, auch weil möglicherweise ein illegales Rennen der Grund für die auffällige Fahrt gewesen sein könnte.

Denn der junge Fahrer war am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr zuerst im Engelbergtunnel aufgefallen. Verkehrspolizisten in Zivil bemerkten den BMW, weil dieser mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel in Richtung Heilbronn fuhr und dabei andere Verkehrsteilnehmer auch rechts überholte.

BMW-Fahrer flüchtet über die B 10

Als er die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verließ und auf der Bundesstraße 10 weiterfuhr, konnten die Beamten auf sich aufmerksam machen und ihm signalisieren, dass er folgen solle – was der 28-Jährige nicht tat. Stattdessen ergriff er die Flucht, gab Gas und fuhr in Richtung Zuffenhausen davon, ohne auf die Verkehrsvorschriften zu achten. Dabei wurden laut Polizei auch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, brachen diese aber bald ab, um andere Fahrer und sich nicht zu gefährden.

Nach dem BMW-Fahrer wurde allerdings gefahndet, er wurde nahe einer Gaststätte im Korntal-Münchinger Stadtteil Kallenberg gefunden. Eine Polizeistaffel mit Hunden verfolgte den 28-Jährigen, der zu Fuß weiter flüchtete, und konnte ihn schließlich festnehmen. Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein hat, aber weder Drogen noch Alkohol zu sich genommen hatte.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein aufgenommen. Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des 28-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 mit der Verkehrspolizei in Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.