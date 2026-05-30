Emotionale Tänze und 30 Punkte am Fließband: Im Finale der 19. "Let's Dance"-Staffel kratzten alle drei Tanzpaare an der Perfektion. Wie kürt man da nur einen "Dancing Star"?
Elf lange Wochen voller schweißtreibender Trainingseinheiten, Stress, Lampenfieber, manch einer Verletzung, aber eben auch jeder Menge Euphorie. Das alles führte zu diesem Freitagabend. Im Finale der 19. Staffel von "Let's Dance" (ab 20:15 Uhr bei RTL und im Livestream auf RTL+) schenkten sich die drei letzten verbliebenen Tanzpaare nichts - Joel Mattli (32), Milano (27) und Anna-Carina Woitschack (33) waren allesamt heiß wie Frittenfett auf die Auszeichnung "Dancing Star 2026". Doch wie wusste schon Christopher Lambert (69) aka der Highlander? Es kann nur einen geben! Oder, in diesem Fall, eine.