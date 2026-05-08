Pietro Lombardi hat mit seinen Sticheleien gegen "DSDS" und Bushido für ordentlich Aufsehen gesorgt. In ihrem Podcast holen die Ferchichis nun zum Gegenschlag aus - und sparen dabei nicht mit Kritik.

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben offenbar genug. In ihrem RTL+-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beziehen die beiden nun offen Stellung - und lassen dabei kein gutes Haar an Pietro Lombardi (33) und dessen Podcast-Kollegen Oliver Pocher (48). Lombardi hatte in dem gemeinsamen Format mit Pocher zuletzt über die angeblich schwachen Einschaltquoten von "Deutschland sucht den Superstar" gelästert, wo Bushido in diesem Jahr als neuer Juror zu sehen ist.

"Ich sag mal so, da sind irgendwie so zwei Typen, die einen Podcast zusammen haben", erklärt Bushido über die beiden, ohne die Namen direkt zu nennen - doch der Kontext lässt keinen Zweifel. Der Rapper reagiert damit auf die Quoten-Debatte, die vor allem Lombardi in seinem Podcast mitbefeuert hatte.

Anna-Maria Ferchichi macht deutlich, dass sie Pocher aus alten Zeiten kenne und persönlich kein Problem mit ihm habe. Was sie hingegen nicht akzeptiere: der Umgang, den beide Männer ihren Ex-Partnerinnen gegenüber öffentlich an den Tag legen. "Von Pietro halte ich gar nichts persönlich. Wirklich nichts. Wie er sich seinen Ex-Frauen gegenüber verhält, finde ich absolut unterste Schublade", sagt sie unmissverständlich im Podcast. "Du stehst in der Öffentlichkeit. Du musst deine Gefühle unter Kontrolle haben." Lombardi hatte jüngst behauptet, ohne ihn wäre seine Ex Laura Maria Rypa nie so bekannt geworden.

Bushido verteidigt "DSDS" - und sich selbst

Besonders deutlich wird Bushido in Bezug auf Lombardis "DSDS"-Kritik. "'DSDS' hat ihn erst dazu gemacht", sagt er im Podcast. "Er redet darüber, dass er seine Ex-Frau zu etwas gemacht hat... Brudi, ohne 'DSDS' gäbe es dich gar nicht." Für den Rapper ist Lombardis Haltung gegenüber dem Format, das ihn einst zum Star gemacht hat, schlicht unverständlich: "Jetzt ist er wirklich so arrogant und redet schlecht über 'DSDS'."

Anna-Maria Ferchichi ergänzt, dass Lombardi offenbar Bushido für sein Aus als "DSDS"-Juror verantwortlich mache - was sie klar dementiert. "Er denkt sich bestimmt, wenn du nicht wärst, hätte er den [Job, Anm.d.Red.] noch", mutmaßt sie. "So verschoben in seiner Wahrnehmung." Die Unterstellung führe bei Lombardi zu einem Kreislauf aus Minderwertigkeitsgefühlen und öffentlichen Seitenhieben.

"Genau das, was er mit seiner Freundin macht, macht er jetzt mit dir", sagt Anna-Maria direkt an ihren Mann gewandt. Das Muster sei immer dasselbe: öffentliche Sticheleien, fehlende Selbstkontrolle, das Bedürfnis, bei jeder Gelegenheit loszuschießen. Auch die Quoten-Diskussion hält Anna-Maria für wenig stichhaltig: "Ich glaub, ihr hattet bessere Quoten als in den letzten Jahren", stellt sie klar.