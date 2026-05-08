Pietro Lombardi hat mit seinen Sticheleien gegen "DSDS" und Bushido für ordentlich Aufsehen gesorgt. In ihrem Podcast holen die Ferchichis nun zum Gegenschlag aus - und sparen dabei nicht mit Kritik.
Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben offenbar genug. In ihrem RTL+-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beziehen die beiden nun offen Stellung - und lassen dabei kein gutes Haar an Pietro Lombardi (33) und dessen Podcast-Kollegen Oliver Pocher (48). Lombardi hatte in dem gemeinsamen Format mit Pocher zuletzt über die angeblich schwachen Einschaltquoten von "Deutschland sucht den Superstar" gelästert, wo Bushido in diesem Jahr als neuer Juror zu sehen ist.