Ohne Donald Trump: US-Präsident schwänzt erneut Presse-Dinner

1 Weniger Hollywood-Prominenz als in Vorjahren: "Breaking Bad"-Star Dean Norris (l.) und der aus "The White Lotus" bekannte Jason Isaacs beim White House Correspondents Dinner. Foto: imago images/ZUMA Press Wire / Mattie Neretin

In der US-Hauptstadt hat ohne Präsident Donald Trump das traditionelle Korrespondenten-Dinner stattgefunden. Der US-Präsident blieb dem Event zum mittlerweile vierten Mal fern - und auch Hollywood-Prominenz machte sich rar.











Link kopiert



Schon in seiner ersten Amtszeit verzichtete US-Präsident Donald Trump (78) auf den Besuch des traditionsreichen White House Correspondents' Dinners in Washington, D.C. Und auch am Samstagabend blieb Trump, der noch am Vormittag der Beisetzung von Papst Franziskus (1936-2025) in Rom beigewohnt hatte, dem festlichen Anlass im Ballsaal des Washington Hilton Hotels fern, wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtet. Schon vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass eine Trump-kritische Komikerin wieder von dem Event ausgeladen wurde.