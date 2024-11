Ohne Businessplan und Prototyp: Ralf Dümmel sucht für neue TV-Show Teilnehmer und ihre Ideen

1 Ralf Dümmel macht sich in einer neuen Show selbst auf die Suche nach neuen Ideen und Produkten. Foto: imago/Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum

Ralf Dümmel geht neue Wege: In einer eigenen TV-Show will der "Höhle der Löwen"-Investor Menschen ohne Vorbedingungen helfen, ihre Produktideen umzusetzen.











Ralf Dümmel (57) macht sich gewissermaßen selbstständig: Der "Höhle der Löwen"-Investor will in einer neuen Show Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei helfen, ihre Ideen oder Produkte "zur Erfolgsgeschichte zu machen". Auf Instagram kündigt Dümmel am Freitagabend (15. November) an: "Ich plane ein neues TV-Format, was es in der Form noch nie gegeben hat."

Die Idee reicht für die Bewerbung In der neuen Show will er Menschen helfen, "deine Idee, dein Produkt ins Regal zu bringen". Gesucht sind nicht Start-ups oder Unternehmen, verlangt werden weder ein ausgeklügelter Businessplan, noch unbedingt ein Prototyp. Bewerben könne man sich selbst, wenn "du die Idee vielleicht nur im Kopf hast", versichert Dümmel enthusiastisch in seinem Ankündigungsvideo. Und verspricht: "Mein ganzes Team und ich werden bei der Umsetzung helfen." Lesen Sie auch Wie die neue Show heißt und auf welchem Sender sie laufen wird, verrät der Unternehmer noch nicht. Der erste Kontakt mit der neuen Sendung scheint allerdings wirklich so unkompliziert zu sein, wie versprochen: Folgt man dem Link für die Bewerbung, den Dümmel auf Instagram gepostet hat, öffnet sich ein WhatsApp-Chat mit dem Namen "Ideenfabrik". Dümmel ist seit 13 Staffeln mit von der "Die Höhle der Löwen"-Partie. Und angeblich hat sich der Unternehmer bei der Investoren-Show mittlerweile zum Publikumsliebling entwickelt, wie "Bild" aus Produktionskreisen erfahren haben möchte. Demnach ist Dümmel auch besonders fleißig - er soll der Löwe mit den meisten Sende-Einsätzen in der Jury sein. Laut der Tageszeitung stehe der Starttermin für die neue Show bisher nicht fest.