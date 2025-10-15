Comeback beim ZDF: Die Kult-Show "Nicht nachmachen!" kehrt nach zwölf Jahren Pause zurück. Allerdings ohne die Original-Moderatoren Wigald Boning und Bernhard Hoëcker. Stattdessen übernimmt ein prominentes Trio die wissenschaftlichen Experimente.

Es wird wieder experimentiert: "Nicht nachmachen!" kommt zurück ins Fernsehen. Nach einer Pause von mehr als zwölf Jahren lässt das ZDF derzeit für ZDFneo in Arnsberg im Sauerland vier neue Folgen der beliebten Wissenschaftsshow produzieren. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende Oktober 2025.

Die ersten beiden Staffeln von "Nicht nachmachen!" wurden 2012 und 2013 am Freitagabend im ZDF ausgestrahlt. Damals führten Wigald Boning (58) und Bernhard Hoëcker (55) mit satirischen Kommentaren durch spektakuläre Experimente, die man Zuhause lieber nicht nachmacht. Wiederholungen der Sendung bei ZDFneo erreichen bis heute gute Quoten.

Neue Moderatoren

Das Duo ist bei der Neuauflage jedoch nicht mehr dabei. Stattdessen gibt es drei neue Gesichter: Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30), bekannt aus der "heute-show", sowie Mai Thi Nguyen-Kim (38), die das ZDFneo-Publikum durch ihre eigene Show "MAITHINK X" kennt.

Die drei werden sich in gewohnter "Nicht nachmachen!"-Manier an aufwendigen Experimenten versuchen. Laut ZDF soll unter anderem geklärt werden, wie man einen brennenden Wohnwagen am schnellsten löscht, wie Indoor-Camping funktioniert oder wie man eine Treppe chemischen reinigen kann.

Start noch in diesem Jahr

Für die Ausstrahlung gibt es bereits einen konkreten Termin: Demnach werden die Folgen am Mittwoch, dem 31. Dezember 2025, also an Silvester, ab 20:15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt. Bereits am Vortag stehen die vier Episoden ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Hinter der Produktion steht die Firma Prime Productions, die auch für die "heute-show" verantwortlich ist.