Comeback beim ZDF: Die Kult-Show "Nicht nachmachen!" kehrt nach zwölf Jahren Pause zurück. Allerdings ohne die Original-Moderatoren Wigald Boning und Bernhard Hoëcker. Stattdessen übernimmt ein prominentes Trio die wissenschaftlichen Experimente.
Es wird wieder experimentiert: "Nicht nachmachen!" kommt zurück ins Fernsehen. Nach einer Pause von mehr als zwölf Jahren lässt das ZDF derzeit für ZDFneo in Arnsberg im Sauerland vier neue Folgen der beliebten Wissenschaftsshow produzieren. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende Oktober 2025.