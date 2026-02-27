Ohne Arbeitskampf: Einigung im Tarifkonflikt der Bahn erzielt

1 Die Bahn hat mit der Lokführergewerkschaft GDL einen Tarifkompromiss verhandelt. Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben bei ihren Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. "Die Inhalte der Einigung werden am Freitagvormittag kommuniziert", teilten beide Seiten in der Nacht auf Freitag mit.











