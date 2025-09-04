Oh, verdammt. Das ist nicht gut.: Keanu Reeves: Seine Kniescheibe brach wie ein Kartoffelchip

Beim Dreh zum neuen Kinostreifen "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" hatte Keanu Reeves einen schweren Unfall. Bei einem Sturz brach er sich die Kniescheibe. Der Star erinnert sich in einem neuen Interview.
Keanu Reeves (61) hat im letzten Jahr an einem Filmset eine schwere Verletzung am Knie erlitten. Nun erinnert sich der Schauspieler an den Unfall, der bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" passierte. Im Interview mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" erzählt Reeves: "Meine Kniescheibe ist senkrecht gebrochen, wie ein Kartoffelchip. Als der Schmerz stärker wurde, dachte ich nur: 'Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich schlimm.'" Ihm zufolge sei das Ganze wohl recht blutig gewesen.