Oh, verdammt. Das ist nicht gut.: Keanu Reeves: Seine Kniescheibe brach wie ein Kartoffelchip

Beim Dreh zum neuen Kinostreifen "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" hatte Keanu Reeves einen schweren Unfall. Bei einem Sturz brach er sich die Kniescheibe. Der Star erinnert sich in einem neuen Interview.

Keanu Reeves (61) hat im letzten Jahr an einem Filmset eine schwere Verletzung am Knie erlitten. Nun erinnert sich der Schauspieler an den Unfall, der bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" passierte. Im Interview mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" erzählt Reeves: "Meine Kniescheibe ist senkrecht gebrochen, wie ein Kartoffelchip. Als der Schmerz stärker wurde, dachte ich nur: 'Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ziemlich schlimm.'" Ihm zufolge sei das Ganze wohl recht blutig gewesen.

In dem Interview kommen auch seine Schauspielkollegen aus dem Film, Seth Rogen (43) und Aziz Ansari (42) zu Wort. Bei Ansari, der auch Regie geführt hat, kam Panik auf. "Es fühlt sich immer noch wie etwas aus 'The Studio' an", erzählt er - also wie in Seth Rogens Apple TV+-Comedy-Serie, die das Chaos hinter den Kulissen Hollywoods beleuchtet.

Rogen schlüpft im Interview daraufhin prompt in die Rolle seines "Studio"-Charakters Matt Remick und scherzt: "Keanu hat sich die Kniescheibe gebrochen! Er kann nicht laufen! Was kann er tun? Können wir ihn stützen? Können wir ihn an Drähten aufhängen? Wir werden ihn in der Szene wie eine Marionette spielen!" Auch Ansari kann mittlerweile darüber lachen. Er war froh, dass Reeves nach seinem Unfall weitergemacht hat, denn "Keanu hätte einfach sagen können: 'Hey Mann, es tut mir so leid. Ich bin raus.'"

Unfall passierte nicht bei Actionfilm, sondern in Komödie

Bereits im Juli 2024 sprach Keanu Reeves in der "Late Show with Stephen Colbert" über seinen Unfall. Er sei durch einen Raum, in dem Schutzteppiche ausgelegt waren, geschlurft. Reeves sei hängen geblieben, sein Knie habe versagt und er sei direkt auf dieses gestürzt. "Komödie ist hart, Mann", scherzte der Star, der besonders für Actionfilme wie etwa die der "John Wick"-Reihe bekannt ist. "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" kommt am 16. Oktober 2025 in die deutschen Kinos.