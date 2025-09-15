Oh, hallo, Geburtstagskind: Prinz Harry: So herzlich gratuliert Herzogin Meghan zum 41. Geburtstag

An Prinz Harrys 41. Geburtstag teilt Herzogin Meghan ein besonderes Foto ihres Ehemannes. Es zeigt den Herzog von Sussex in seiner Militärpilotenuniform - bevor Meghan und er ein Paar wurden.

Prinz Harry (41), der jüngere Sohn von König Charles III. (76), feiert am 15. September seinen 41. Geburtstag. Den Ehrentag ihres Gatten hat Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (44) selbstverständlich nicht vergessen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte sie ein Bild, das ihren Ehemann in Militärpilotenuniform zeigt. Dazu schrieb sie: "Oh, hallo, Geburtstagskind", gefolgt von einem Flammen-Emoji.

Herzogin Meghan teilt Bild von Harry in Uniform Laut des "People"-Magazins entstand die Aufnahme am 15. September 2015 und somit an Harrys 31. Geburtstag. Jenen verbrachte er damals bei einer Flugshow der Royal Air Force auf dem Goodwood Aerodrome in West Sussex. Gefeiert wurde der 75. Jahrestag des Sieges in der Luftschlacht um England im Zweiten Weltkrieg. Erst ein Jahr später wurden aus Prinz Harry und der damaligen Meghan Markle ein Paar.

Auf dem Foto trägt Harry einen grünen Overall mit dem Namen "Harry Wales", wobei er den damaligen Titel seines Vaters König Charles als Prinz von Wales als Nachnamen verwendete, wie er und Prinz William es während ihrer Schul- und Militärzeit getan hatten.

Auch die Rückkehr ihres Liebsten feierte Herzogin Meghan

Herzogin Meghan hatte indes schon einige Stunden zuvor auf dem offiziellen Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke As Ever offenbar auf die Rückkehr von Prinz Harry reagiert. Hier postete sie in einer Story ein Bild von zwei Weingläsern, einer Flasche Rosé und einer Person, die ihn einschenkt, und schrieb dazu: "Wenn dein Liebster zurück in der Stadt ist."

Prinz Harry hielt sich in der vergangenen Woche zunächst in seinem Geburtsland England auf, wo er auch mit seinem Vater, König Charles, für ein 55-minütiges Gespräch zusammentraf. In der königlichen Residenz Clarence House in London habe der Monarch mit seinem Sohn "privat Tee getrunken", bestätigte nach dem Treffen der Buckingham-Palast der BBC zufolge.

Besuch in der Ukraine

Im Anschluss an den Aufenthalt in England reiste Harry dann überraschend in die Ukraine, traf dort unter anderem auf verwundete Veteranen und betonte bei dem Treffen die Bedeutung von Rehabilitation und mentaler Gesundheit - beides Themen, die ihn seit Jahren persönlich begleiten.

Harry führte auch Gespräche mit der ukrainischen Ministerin für Veteranenangelegenheiten, Natalia Kalmykova, über die langfristige Unterstützung durch die Invictus Games Foundation. Mit mehr als 150.000 schwer verwundeten Soldaten in der Ukraine ist der Bedarf an Rehabilitation dringend. Harrys Team kündigte an, dass die Ukraine in Zukunft ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sein werde.