Oh, hallo, Geburtstagskind: Prinz Harry: So herzlich gratuliert Herzogin Meghan zum 41. Geburtstag

An Prinz Harrys 41. Geburtstag teilt Herzogin Meghan ein besonderes Foto ihres Ehemannes. Es zeigt den Herzog von Sussex in seiner Militärpilotenuniform - bevor Meghan und er ein Paar wurden.
Prinz Harry (41), der jüngere Sohn von König Charles III. (76), feiert am 15. September seinen 41. Geburtstag. Den Ehrentag ihres Gatten hat Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (44) selbstverständlich nicht vergessen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte sie ein Bild, das ihren Ehemann in Militärpilotenuniform zeigt. Dazu schrieb sie: "Oh, hallo, Geburtstagskind", gefolgt von einem Flammen-Emoji.