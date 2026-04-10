Dating-Burnout wegen Hinge, Bumbl und Co.? Es wird Zeit, wieder im realen Leben nach der Liebe zu suchen! Frühlingsgefühle und coole neue Events in Stuttgart machen es möglich.
Du hast - frei heraus - die Schnauze voll vom Online-Dating? Damit bist du nicht alleine. Dating-Burnout, Ghosting, Dating-Fatigue – das Swipen und Wischen macht Singles nicht unbedingt glücklicher. Im Gegenteil. Schließlich braucht es laut einer 2020 erschienenen Studie eines norwegischen Forschungsteams durchschnittlich 291 Matches, um über Tinder eine feste Beziehung zu finden. Wer hat darauf schon Lust?