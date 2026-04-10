Dating-Burnout wegen Hinge, Bumbl und Co.? Es wird Zeit, wieder im realen Leben nach der Liebe zu suchen! Frühlingsgefühle und coole neue Events in Stuttgart machen es möglich.

Du hast - frei heraus - die Schnauze voll vom Online-Dating? Damit bist du nicht alleine. Dating-Burnout, Ghosting, Dating-Fatigue – das Swipen und Wischen macht Singles nicht unbedingt glücklicher. Im Gegenteil. Schließlich braucht es laut einer 2020 erschienenen Studie eines norwegischen Forschungsteams durchschnittlich 291 Matches, um über Tinder eine feste Beziehung zu finden. Wer hat darauf schon Lust?

Viele Singles zieht es nun bei der Partnersuche wieder ins echte Leben und auch in Stuttgart gibt es immer mehr Offline-Angebote, um die große Liebe zu finden. Hier ein Überblick.

Daylight Drinks im Oscho – Single Spice Edition

Am 11. April kommen Daydrinking-Fans in der Stuttgarter Bar Oscho auf ihre Kosten. Ab 10 Uhr gibt es House Music und kühle Drinks in der Innenstadt. Besonderes Special: Singles können sich ein NØ.FI-Armband am Eingang abholen. So sieht jede:r, wer Single ist und offen zu connecten. Und alle Singles bekommen zum Armband eine gratis Wing-Card für ihre Freunde.

Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Mitte, 10.4. 10-14 Uhr

Date my Mate

Am Freitag, 17. April, findet im Impact Hub Stuttgart Powerpoint-Dating statt. Bei „Date My Mate“ präsentieren nicht die Singles selbst, sondern deren Freundinnen und Freunde die Kandidatinnen und Kandidaten in kurzen humorvollen Präsentationen vor Publikum. Das Event richtet sich vor allem an Menschen in ihren 20ern und 30ern. Wer möchte, kann einfach zuschauen oder selbst jemanden präsentieren. In den Pausen und nach der Show gibt es Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Ab etwa 21.30 Uhr geht der Abend in lockerer Atmosphäre mit Musik und Drinks weiter.

Impact Hub Stuttgart (Wizemann-Areal), Quellenstr. 7a, 17.4. 18-23 Uhr

10AM Coffee Launch Party

Am Samstag 18.4. wird das Citizen Long in Stuttgart zum Treffpunkt für Singles: Das Eventformat „noii“ feiert dort seine Premiere in der Stadt. Rund 200 Gäste werden zu einer Party mit DJ-Sets, Live-Saxofon und Kaffee erwartet. Beginn ist um 10 Uhr. Neben Musik und Tanz stehen auch kleine Spiele und Aktionen auf dem Programm, die das Kennenlernen erleichtern sollen.

10AM Coffee Launch Party, Citizen Long, An Fruchtkasten 3, 18.4. 10-15 Uhr

Tru[d]e Connection

Bar-Betreiberin Lisa-Marie Gundling erinnert sich noch an ihre ersten Monate in Stuttgart: „Da war es gar nicht so einfach, neue Leute kennenzulernen.“ Inzwischen strömen die Menschen in ihre „Trude“ an der Töpferstraße, Ecke Nadlerstraße; an Bekannten mangelt es nicht mehr. Vielmehr beobachtet Lisa, dass ihre Gäste die Bar dazu nutzen, um neue Leute kennenzulernen. „Viele haben hier ihr erstes Date.“ Damit das Kennenlernen in Zukunft noch besser klappt, gibt es ein neues Veranstaltungsformat. Alle zwei bis drei Monate findet „Tru[d]e Connection“ statt – ein Sonntagabend-Event, das sich mit Liebe, Freundschaft und Dating befasst. Jedes Mal ein bisschen anders, aber immer interaktiv.

Tru[d]e Connection, Trude, Töpferstr./Ecke Nadlerstr., Stuttgart-Mitte

Mindful Dates

Wer genug hat von lauten Bars und oberflächlichem Smalltalk, findet am 19. April in Stuttgart-Botnang eine etwas andere Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen: Bei Mindful Dates treffen sich Singles im Alter von 30 bis 40 Jahren in einem ruhigen Yogaraum zu einem geführten, rund zweistündigen Event. Statt klassischem Speed-Dating setzt das Konzept auf bewusste Begegnungen ohne Gesprächszwang – im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Chemie zwischen zwei Menschen auch ohne viele Worte spürbar ist. In entspannter Atmosphäre und mit spielerischen Elementen sollen echte Verbindungen entstehen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt.

Mindful Dates, Yummie Yoga, Alte Stuttgarter Str. 4, Stuttgart-Botnang, 19.4. 14-16.15 Uhr

Wine und Speed-Dating

Du bist Single und liebst Wein? Dann könnte die Event-Reihe „Wine & Speed-Dating“ des Stuttgarter Wein-Stores Wein-Moment genau das richtige für dich sein. Das Motto: 13 Männer, 13 Frauen, 13 Runden Wein. Sobald der Gong ertönt, habt ihr fünf Minuten Zeit, euer Gegenüber besser kennenzulernen - ehe es schon zum Nächsten geht. Der Abend inklusive Verkostungsweine sowie Wasser und Snacks kostet um die 40 Euro.

Wine & Speed-Dating, Wein-Moment, Hauptstätterstr. 112, Stuttgart-Süd

Gay Speed-Dating

Bis zu 20 Schwule oder Lesben aus der jeweiligen Altersgruppe (Ü20, Ü30, Ü40 oder Ü50) lernen sich während kurzer Dates beim „Gay Speed-Dating“ kennen. Bei jedem Date sitzen sich zwei Personen direkt gegenüber, nach fünf Minuten wird dann der Platz gewechselt. Um wiederholende Standardfragen zu vermeiden und den Einstieg ins Gespräch zu vereinfachen, wird ein Fragenkatalog zur Verfügung gestellt. Nach dem Event können die Teilnehmer:innen online ankreuzen, wen sie gerne wiedersehen wollen. Bei gegenseitiger Übereinstimmung werden die Kontaktdaten ausgetauscht. Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person, die Location wird immer kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Das nächste Mal ist es am 11. Mai soweit.