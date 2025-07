Offizielles Statement: Ana Ivanović bestätigt Trennung von Bastian Schweinsteiger

Nach monatelangen Gerüchten und Spekulationen ist es nun offiziell: Die Ehe zwischen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) und Ex-Tennis-Weltstar Ana Ivanović (37) ist gescheitert. Die serbische Sportlerin ließ durch ihren Anwalt Christian Schertz ein Statement veröffentlichen, das unter anderem der "Bild"-Zeitung vorliegt.

"Unüberbrückbare Differenzen" werden demnach als Trennungsgrund angegeben. Der Anwalt machte deutlich, dass es keine weiteren Erklärungen zu den Hintergründen geben werde und bat darum, die Privatsphäre seiner Mandantin zu respektieren - insbesondere mit Blick auf die drei gemeinsamen Kinder des Paares.

Märchenhafte Hochzeit 2016

Bis vor wenigen Monaten galten Schweinsteiger und Ivanović als eines der Traumpaare des internationalen Sports. Ihre märchenhafte Hochzeit am 13. Juli 2016 in Venedig wurde in den Medien gefeiert, gemeinsam warben sie für die Modemarke Brax. Das Paar lebt oder lebte mit den drei gemeinsamen Söhnen auf Mallorca.

Trennungsgerüchte wurden seit Monaten von verschiedenen Medien vermeldet. Auch die gemeinsame Zusammenarbeit mit Brax war im Juni beendet worden.