Offizielle Mitteilung des Palasts: Lungenkrankheit: Kronprinzessin Mette-Marit wieder in Behandlung

Lungenkrankheit: Kronprinzessin Mette-Marit wieder in Behandlung

1 Mette-Marit ging 2018 mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit. Foto: ddp/DPPA

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose. Wegen der chronischen Erkrankung hat sie sich nun erneut in Behandlung begeben, teilte der Palast in einem Statement mit.











Kronprinzessin Mette-Marit (51) sorgt mit ihrem Gesundheitszustand erneut für Sorgen. Bereits vor Jahren wurde bei der Ehefrau des norwegischen Thronfolgers Haakon (51) eine chronische Lungenfibrose diagnostiziert. Die unheilbare Lungenerkrankung machte es ihr in der Vergangenheit teilweise wochenlang unmöglich, ihren royalen Pflichten nachzukommen. Nun ist sie wieder in Behandlung, wie der norwegische Hof in einer offiziellen Mitteilung bekannt gibt.