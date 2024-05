1 Auch ihm hohen Alter noch fit für die Charts: Reinhard Mey Foto: imago/Photopress Müller

Mit seinem 29. Studioalbum "Nach Haus" katapultiert sich die Liedermacher-Legende Reinhard Mey zum vierten Mal in seiner Karriere auf Platz eins der deutschen Charts.











Auch mit 81 Jahren schafft es der deutsche Kult-Liedermacher Reinhard May (81, "Über den Wolken") noch einmal an die Spitze der deutschen Album-Charts. Wie die am heutigen 10. Mai von GfK Entertainment veröffentlichten "Offiziellen Deutschen Charts" zeigen, ließ der Kult-Sänger mit seinem neuen Album "Nach Haus" die junge Konkurrenz weit hinter sich und sicherte sich zum vierten Mal in seiner seit Ende der 60er-Jahre andauernden Karriere den ersten Platz. Zuletzt war dem "Meyster" dieses Kunststück im Jahr 2013 mit seiner Scheibe "Dann mach's gut" gelungen, weitere Nummer-eins-Alben waren "Bunter Hund" im Jahr 2007 und "Mein Achtel Lorbeerblatt" im Jahr 1972.