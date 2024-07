Offiziell von Oliver Pocher geschieden: Amira Pocher bestätigt Scheidung und ist enttäuscht von Sandy

1 Amira Pocher hat in ihrem Podcast über die Scheidung von Oliver Pocher gesprochen. Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Fragrance Foundation

Amira Pocher hat in ihrem Podcast über die Scheidung von Ex Oliver Pocher gesprochen. Zudem findet sie harte Worte für dessen Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden. Von ihr fühle sie sich hintergangen.











Link kopiert



Die Pocher-Scheidung ist offiziell durch. Den Gerichtstermin, der laut Medienberichten am Montagnachmittag (29. Juli) in Köln stattgefunden hatte, hat Amira Pocher (31) nun in der neuen Episode ihres Podcasts "Liebes Leben"(exklusiv bei Podimo) bestätigt. In der Folge, die offenbar wenige Stunden vor dem Gerichtstermin aufgenommen wurde, gibt die Ex-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (46) Einblicke in ihre Gefühlswelt und wird dabei auch emotional.