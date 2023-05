8 Fleißiger Flankengeber: Borna Sosa vom VfB Stuttgart schlägt die meisten Flanken in der Bundesliga. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Es ist nicht so, dass Borna Sosa plötzlich das Flanken verlernt hat. Seine Hereingaben kommen immer noch scharf, in guter Höhe und meist präzise in den gegnerischen Strafraum. Der 23-Jährige in Diensten des VfB Stuttgart schlägt zudem die meisten Flanken aus dem laufenden Spiel in der Fußball-Bundesliga. Wie zuletzt gegen Bayer Leverkusen. Fünfmal brachte der Kroate seine große Stärke mit dem linken Fuß ein – insgesamt schon 26-mal. Nur: Omar Marm oush und der eingewechselte Hamadi al Ghaddioui machten daraus gegen die Werkself nichts Zählbares.