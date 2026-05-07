Offenherziges Interview: Horst Lichter enthüllt Wendepunkt in seinem Leben

In einem offenherzigen Interview hat TV-Koch und "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter über persönliche Schicksalsschläge und einen großen Wendepunkt in seinem Leben gesprochen.
Horst Lichter (64) ist einer der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren, doch hinter dem Mann mit Schnauzbart und offenbar unerschütterlicher Lebensfreude steckt eine Geschichte voller Rück- und Schicksalsschläge. Im Interview mit dem "ZEITmagazin" (Ausgabe 20/2026) hat der Star-Koch und Fernsehstar offen über dunkle Jahre gesprochen: den plötzlichen Kindstod seiner ersten Tochter, zwei Gehirnschläge vor dem 30. Lebensjahr, eine Restaurantpleite und Schulden, an denen er beinahe zerbrochen wäre.