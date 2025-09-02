Offenherziges Interview: Charlie Sheen will die Geschichten erzählen, wie sie passiert sind

Charlie Sheen kehrt mit einer Netflix-Serie und seinen Memoiren zurück in die Öffentlichkeit. Er plant, seine Version der Geschichte zu erzählen, soweit er sich "erinnern kann, jedenfalls", verriet der Star jetzt in einem Interview.
Der gefallene Star Charlie Sheen (59) wird am 3. September nicht nur 60 Jahre alt. In den kommenden Tagen erscheinen auch eine Netflix-Dokumentation über sein Leben mit dem Titel "aka Charlie Sheen" (am 10. September 2025) sowie seine eigenen Memoiren "The Book of Sheen" (am 9. September). Ganz eindeutig will Charlie Sheen, der nach eigener Aussage seit acht Jahren nüchtern und clean ist, auf sein bewegtes Leben in Hollywood, seine Abstürze und sein viel diskutiertes Liebesleben zurückblicken.