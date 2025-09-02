Offenherziges Interview: Charlie Sheen will die Geschichten erzählen, wie sie passiert sind

Charlie Sheen kehrt mit einer Netflix-Serie und seinen Memoiren zurück in die Öffentlichkeit. Er plant, seine Version der Geschichte zu erzählen, soweit er sich "erinnern kann, jedenfalls", verriet der Star jetzt in einem Interview.

Der gefallene Star Charlie Sheen (59) wird am 3. September nicht nur 60 Jahre alt. In den kommenden Tagen erscheinen auch eine Netflix-Dokumentation über sein Leben mit dem Titel "aka Charlie Sheen" (am 10. September 2025) sowie seine eigenen Memoiren "The Book of Sheen" (am 9. September). Ganz eindeutig will Charlie Sheen, der nach eigener Aussage seit acht Jahren nüchtern und clean ist, auf sein bewegtes Leben in Hollywood, seine Abstürze und sein viel diskutiertes Liebesleben zurückblicken.

Im Gespräch mit "People" sagt er über die kommenden Projekte und seinen Umgang mit der eigenen Vergangenheit: "Ich stehe zu allem, was ich getan habe. Endlich erzähle ich die Geschichten so, wie sie tatsächlich passiert sind. Die Geschichten, an die ich mich erinnern kann, jedenfalls."

Hörte seinen Kindern zuliebe mit Alkohol und Drogen auf

Sheen berichtet in dem offenherzigen Gespräch, dass er seinen Kindern Sami (21), Lola (20) sowie den Zwillingen Max und Bob (16) zuliebe nüchtern geworden sei und auch nüchtern bleiben würde. "Man muss bereit sein", sagt er und enthüllt auch einen mentalen Trick, mit dem er sich davon abhält, wieder einen Drink zu nehmen: "Ich führe eine mentale Liste der schlimmsten und beschämendsten Dinge, die ich getan habe, und die kann ich im Kopf durchgehen, wenn ich Lust auf einen Drink habe", sagt er.

An Hollywood-Sets aufgewachsen

Spätestens seit den 1990er Jahren war der große Hollywoodstar und Sohn von Schauspiellegende Martin Sheen (85), der schon an Sets von Filmen wie "Apocalypse Now" aufwuchs, für seine Eskapaden mit Callgirls, Erotikfilmdarstellerinnen, seinen Kokainkonsum und vieles weitere mehr berüchtigt. Ex-Frau Denise Richards (54), Mutter von Sheens Töchtern Sami und Lola, sprach zuletzt auch des Öfteren über die harten Zeiten ihrer Ehe mit dem ehemaligen "Two and a Half Men"-Star.

Auch Charlie Sheens Ex-Drogendealer kommt auf Netflix zu Wort

In der zweiteiligen Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" sollen nun etwa Richards und seine Exfrau Brooke Mueller (48), sein ehemaliger "Two and a Half Men"-Boss Chuck Lorre (72) sowie sein Costar Jon Cryer (60) zu Wort kommen, der in dem Sitcom-Megaerfolg Sheens Onscreen-Bruder Alan spielte. Und auch Charlie Sheens ehemaliger Drogendealer Tony soll seine Version der Ereignisse darlegen.

Rückblickend bemerkt der Star im Gespräch mit "People" über den Grund für seine vergangenen Party-Exzesse: "Es gab immer diese Stimme des Zweifels, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis alles vorbei ist, also genieße es so gut du kannst."

Zuerst habe er Schnaps, Kokain, schnelle Autos und Sex für sich entdeckt, später sei er noch süchtig nach Crack geworden, habe zudem Opiate und Heroin genommen.

"Auf meinen Partys habe ich immer gesagt: 'Stellt euer Urteilsvermögen an der Tür ab. Kein Schmerz im Schlafzimmer. Und niemand darf sterben'", erklärt Sheen heute über seine damalige Einstellung. "Das waren gute Regeln."

Doch nach seinem Rauswurf bei "Two and a Half Men" im Jahr 2011, zahllosen Entzugskuren im Lauf der Jahre sowie einer lebensbedrohlichen Überdosis schaffte der Star den Absprung, gab zuerst den Drogenkonsum auf, dann im Jahr 2017 auch den Alkohol.

Dabei soll es in der Zukunft auch bleiben. "Ob es nun stimmt oder nicht, ich denke, der nächste Konsum würde mich umbringen", so Sheen.