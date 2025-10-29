Offenherziges Interview: Auch Prinz Harrys Kinder besitzen keine Smartphones

In einem offenherzigen Interview hat Prinz Harry Einblick in sein Familienleben gewährt. So verriet er, dass seine Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet keine Smartphones ihr Eigen nennen würden.
Herzogin Meghans (44) Ehemann Prinz Harry (41) hat ein Interview mit Komiker Hasan Minhaj (40) geführt. In dem Gespräch kam der Sohn von König Charles III. (76) auch auf private Dinge zu sprechen. So fragte etwa Minhaj den Vater von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), ob er seinen Kindern ein Smartphone geben werde, wenn sie danach fragen sollten. Harry antwortete, seine Ehefrau und er "sprechen viel darüber. Ich denke, dass wir aufgrund unseres heutigen Wissens viel vorsichtiger und zurückhaltender sein werden, wenn es darum geht, unseren Kindern Zugang zu sozialen Medien zu gewähren".