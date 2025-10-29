Offenherziges Interview: Auch Prinz Harrys Kinder besitzen keine Smartphones

In einem offenherzigen Interview hat Prinz Harry Einblick in sein Familienleben gewährt. So verriet er, dass seine Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet keine Smartphones ihr Eigen nennen würden.

Herzogin Meghans (44) Ehemann Prinz Harry (41) hat ein Interview mit Komiker Hasan Minhaj (40) geführt. In dem Gespräch kam der Sohn von König Charles III. (76) auch auf private Dinge zu sprechen. So fragte etwa Minhaj den Vater von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), ob er seinen Kindern ein Smartphone geben werde, wenn sie danach fragen sollten. Harry antwortete, seine Ehefrau und er "sprechen viel darüber. Ich denke, dass wir aufgrund unseres heutigen Wissens viel vorsichtiger und zurückhaltender sein werden, wenn es darum geht, unseren Kindern Zugang zu sozialen Medien zu gewähren".

"Ich finde 35": Prinz Harry über richtiges Alter für Social Media Weiter denkt Harry laut darüber nach, ob es mehr Sinn ergeben würde, seinen zwei Kindern stattdessen ein "altmodisches Telefon" zu überlassen, das nicht ins Internet kann. "Wenn man mit seinem Kind in Kontakt bleiben möchte, sollte man ihm vielleicht einfach ein altmodisches Telefon geben... Aber ich denke, unser Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass sich die Situation, wenn unsere Kinder dieses Alter erreichen, von der heutigen Situation unterscheidet", so Harry wörtlich.

Keine Smartphones für Prinz Archie und Prinzessin Lilibet

Auf eine erneute Nachfrage seines Gesprächspartners, wie alt Kinder sein sollten, wenn ihnen erlaubt wird, soziale Netzwerke zu nutzen, antwortete Prinz Harry scherzhaft. "Ich finde 35." Etwas ernster gemeint fügt er jedoch hinzu: "Ich denke, sobald das Gehirn richtig ausgebildet ist. Sobald man anfängt zu lernen, wer man ist."

Auch Harrys älterer Bruder Prinz William (43) denkt in dieser Frage sehr ähnlich. Erst vor einigen Wochen hatte der Ehemann von Prinzessin Kate (43) erklärt, dass seine Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) keine Smartphones besitzen würden, um vom medialen Rummel um die Royal Family verschont zu bleiben.

Prinz Harry hat derzeit nicht vor, US-Amerikaner zu werden

Daneben fragte Minhaj seinen prominenten Gesprächspartner direkt: "Werden Sie US-Staatsbürger werden?", woraufhin Harry antwortete: "Ob ich US-Staatsbürger werden werde? Derzeit habe ich keine Pläne in dieser Richtung."

Noch im vergangenen Jahr hatte Harry in der TV-Sendung "Good Morning America" mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, dass er "darüber nachgedacht" habe, US-Staatsbürger zu werden. In diesem Fall, so berichteten damals britische Medien, würde er unter Umständen auch seine royalen Titel verlieren. Doch scheint dies nun fürs Erste vom Tisch.