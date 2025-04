Offenheit im Umgang mit der LGBTQIA+-Community: Filderstadt bekommt seine erste Dragshow

1 Bereits im vergangenen Jahr hat Esslingen die beste Nachwuchs-Dragqueen gekürt, den „Rising Star of Drag“. Mitveranstalterin Veronica Mont Royal organisiert auch den Abend in Filderstadt. (Archiv) Foto: /Caroline Holowiecki

Am 24. Mai betritt die Alte Mühle in Bonlanden Neuland und richtet erstmals eine Dragshow aus. Die Beteiligten sprechen von einem wichtigen Signal in puncto Toleranz. Was können die Besucherinnen und Besucher erwarten?











Filderstadt bekommt ein bisschen Glitzer aufs Haupt gestreut. Am 24. Mai findet in der Alten Mühle in Bonlanden die allererste Dragshow statt. An diesem Abend werden ab 20 Uhr unter dem Titel „Filderstadt goes Drag“ vier Dragqueens aus Stuttgart und Esslingen auftreten und ihre Kunst zeigen. Zu erwarten sind erfahrungsgemäß ausladende Perücken und Roben, dramatisches Make-up, scharfzüngige Wortbeiträge und viel Musik. Organisiert wird der Abend von der Esslinger Dragqueen Veronica Mont Royal. Zusammen mit Alpine Ski, Miss Perm und Ruby Riot will sie dem Publikum in der Alten Mühle erklären, was die Magie des Drag ist, und im Anschluss an die Auftritte auch für Fragen zur Verfügung stehen.