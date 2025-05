Offenes Interview im Playboy: Sex mit einer Frau? Sylvie Meis überrascht mit intimen Geständnissen

In der aktuellen Ausgabe des "Playboy" spricht Sylvie Meis offen über ihre Wünsche und Fantasien - auch sexueller Natur. Die Moderatorin verrät dabei zum Beispiel, was sie als Mann gerne erleben würde. Auch über prägende Momente ihrer Karriere wird sie persönlich.

Sylvie Meis (47) nimmt kein Blatt vor den Mund. Im aktuellen Interview mit dem "Playboy"-Magazin spricht die Moderatorin und Unternehmerin über intime Fantasien und überrascht mit ungewöhnlichen Gedankenspielen. Besonders ein Experiment hat es der Ex-Frau von Ex-Fußballer Rafael van der Vaart (42) angetan: "Ich habe einen Tag als Mann? Dann würde ich auf jeden Fall Sex mit einer Frau haben", erklärt sie im Interview.

Die gebürtige Niederländerin führt ihren Gedanken weiter aus: "Ja, und ich würde spüren wollen, ob und wie man als Mann anders behandelt wird. Ich hoffe natürlich, dass ich die männliche Version von mir selbst bin. Aber gekleidet wie ein echter Dandy. Dann würde ich mal gucken, wie die Leute reagieren. Diese Vorstellung finde ich schon toll", sagt Sylvie Meis in der deutschen Ausgabe des "Playboy".

Lesen Sie auch

Was Sylvie Meis an Männern und Marlene Dietrich schätzt

An Männern schätzt die Moderatorin vor allem gute Manieren. Ein Mann solle unbedingt ein Gentleman sein - und zeigen, dass er Manieren habe. Das bedeute nämlich, dass der Mann sie als Lady wertschätzte, verrät Meis dem Männermagazin.

In einer aktuellen Kampagne für ein Casino spielt sie ihr Idol Marlene Dietrich. Der Filmstar beeindrucke Meis schon seit ihrer Kindheit, denn sie sei ihrer Zeit weit voraus gewesen. Besonders die offene Bisexualität der Filmikone findet sie bewundernswert: "Sie war Vorreiterin mit ihrer öffentlich gemachten Bisexualität. Sie war eine selbstbewusste, kompromisslose Frau, die mutig ihren Weg gegangen ist. Ich finde alles an ihr bewundernswert, ihre Art, ihren legendären Style", schwärmt Meis.

Prägender Moment nach Krebserkrankung

Im Juni 2009 gab Sylvie Meis bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Der Tumor wurde operativ entfernt, anschließend machte sie eine unterstützende Chemotherapie, in deren Folge ihr die Haare ausfielen. 2010 nahm sie an der der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Dabei kam es auch zum prägendsten Moment ihrer TV-Karriere. "Das war sicher der Moment, als ich nach meiner Krebsbehandlung bei 'Let's Dance' die Perücke abgenommen und mich zum allerersten Mal der Öffentlichkeit mit meinen ganz, ganz, ganz kurzen Haaren gezeigt habe", erzählt sie von dem sehr persönlichen Augenblick. Von 2011 bis 2017 moderierte sie die TV-Show dann gemeinsam mit Daniel Hartwich (46).

Die Juni-Ausgabe des "Playboy" mit dem vollständigen Interview von Sylvie Meis erscheint am 8. Mai 2025.