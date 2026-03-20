Kronprinzessin Mette-Marit hat in einem ausführlichen Interview über ihren Kontakt zu Jeffrey Epstein gesprochen. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon betonte, dass sie leichtgläubig gewesen sei und sich manipulieren hat lassen.
Mette-Marit von Norwegen (52) hat sich in einem 20-minütigen Interview mit dem norwegischen TV-Sender NRK zum Epstein-Skandal geäußert. Jeffrey Epstein (1953-2019) wird beschuldigt, zahlreiche Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an einflussreiche Persönlichkeiten vermittelt zu haben. 2019 starb er in Untersuchungshaft. "Ich wünschte mir natürlich, ich hätte ihn nie kennengelernt. Es ist mir unglaublich wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich seinen Hintergrund nicht genauer überprüft habe", sagte die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52). Sie wolle die Verantwortung dafür übernehmen, "dass ich mich so manipulieren und täuschen ließ, wie es geschehen ist". Sie verdiene jedoch kein Mitleid, sondern es seien all die Opfer, die den schweren Übergriffen ausgesetzt waren, die Gerechtigkeit verdienen.