Offener Brief wegen Coronavirus

1 Den öffentlichen Nahverkehr komplett unterbrechen? Einige chinesische Wissenschaftler, die in Deutschland leben, halten das für sinnvoll und nötig. Foto: Lichtgut/Leif-Henrik Piechowski

Chinesische Wissenschaftler in Deutschland appellieren an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, drastische Maßnahmen früher zu ergreifen. Was die Unterzeichner jetzt für notwendig halten.









Stuttgart - Es ist wahrscheinlich der chinesischen Höflichkeit geschuldet, dass der Brief mit einer Eloge des Dankes beginnt. „Mentale Stärke, emotionale Ruhe und fachliche Kompetenz“ bescheinigen die Unterzeichner dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinem Corona-Berater, dem Berliner Virologen Christian Drosten. Deren Reaktionen in der augenblicklichen Krise seien rational, fundiert und nicht überhastet, „wir fühlen uns sicher und wohl“. Die Unterzeichner, eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler und Hochschulprofessoren, bleibt im Ton freundlich, wird aber deutlich in ihrer Bitte: Tun Sie mehr!