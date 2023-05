Offener Brief an Scholz

Die Schriftstellerin Juli Zeh und andere deutsche Intellektuelle haben sich mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz gewandt.

Der Brief deutscher Intellektueller an den Kanzler ist selbstbezogen, kaltherzig und folgt letztlich der Logik des Diktators Putin, findet Katja Bauer.









Der traurigste Gedanke dieser Tage kommt von jenen Künstlern, Wissenschaftlern und Denkern, die einen Offenen Brief an den Bundeskanzler veröffentlicht haben. Die Autoren ziehen eine Grenzlinie, wie sie es nennen: Es gebe, so das Argument, ein Maß an menschlichem Leid und Zerstörung, welches jeden Widerstand gegen den Aggressor unerträglich mache.