Offener Brief an britischen Premier: Dua Lipa und mehr Stars fordern Ende der Waffenexporte nach Israel

Dua Lipa, Benedict Cumberbatch, Annie Lennox und über 300 weitere Persönlichkeiten machen Druck auf Premier Keir Starmer: In einem offenen Brief verlangen sie ein sofortiges Ende der britischen Waffenexporte an Israel - und stellen die moralische Verantwortung der Regierung in den Fokus.

Mehr als 300 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich in einem eindringlichen offenen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer (62) gewandt. Unter ihnen: Popstar Dua Lipa (29), Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (48), "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (38), Musiklegende Annie Lennox (70) und viele weitere. Ihr Appell: Die britische Regierung solle ihre "Komplizenschaft an den Gräueltaten in Gaza beenden".

Der Brief, der in Teilen am Donnerstagmorgen von "Sky News" veröffentlicht wurde, wurde von der Flüchtlingshilfsorganisation "Choose Love" initiiert. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern unter anderem den sofortigen Stopp aller britischen Waffenlieferungen an Israel, den uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen und ein entschiedenes Eintreten für einen Waffenstillstand - "für die Kinder Gazas", wie es heißt.

"Die Geschichte wird nicht vergessen"

Die Prominenten werfen der britischen Regierung vor, trotz wachsender humanitärer Katastrophe in Gaza weiterhin Rüstungslieferungen nach Israel zu ermöglichen. "Kinder in Gaza verhungern, während Nahrung und Medikamente nur Minuten entfernt lagern", heißt es demnach in dem Schreiben mit Blick auf die zuvor elf Wochen andauernde Blockade humanitärer Hilfsgüter.

Der britische Premier hatte kürzlich selbst erklärt, das Leid in Gaza sei "unerträglich" und Israels humanitäre Maßnahmen "völlig unzureichend". Doch die Unterzeichnenden kritisieren: Worte allein genügen nicht. "Man kann es nicht 'unerträglich' nennen und gleichzeitig unerträglich bleiben", zitiert das Nachrichtenportal. "Die Welt schaut zu - und die Geschichte wird nicht vergessen. Die Kinder Gazas können keine weitere Minute warten."

Auch diese Stars unterzeichneten den offenen Brief

Unter den Unterzeichnenden sind laut dem Bericht auch Oscarpreisträgerin Tilda Swinton, "Chicken Shop Date"-Moderatorin Amelia Dimoldenberg, Mitglieder der britischen Kultband Massive Attack, Fotograf Misan Harriman, Model Lily Cole und Schauspielerin Lena Headey sowie Ex-Fußballstar und -Kommentator Gary Lineker.

Außerdem unterzeichnete der 87-jährige Holocaust-Überlebende Stephen Kapos den Brief.

Besonders drastisch schildern die Verfassenden das Leid der Kinder in Gaza: Rund 71.000 Kinder unter vier Jahren seien akut unterernährt, viele würden "so lange weinen, bis sie nicht mehr weinen können - bis der Hunger ihnen selbst die Stimme nimmt". Sie machen deutlich, welche Rolle britische Rüstungsgüter in ihrer Sicht in dem Konflikt spielen: "Gewalt, die durch die Untätigkeit Großbritanniens geprägt ist - geflogen mit Teilen, die von britischen Fabriken nach Israel geliefert wurden".

Der Brief endet mit einer klaren Frage an den Premierminister: "Was werden Sie wählen? Komplizenschaft an Kriegsverbrechen, oder den Mut zu handeln?"