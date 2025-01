Offenen Brief an die ARD: „ttt“: Autoren wenden sich gegen Thilo Mischke als Neubesetzung

Offenen Brief an die ARD

1 Über 100 Autoren und Kulturschaffende kritisieren in einem Offenen Brief die Neubesetzung von „ttt - titel thesen temperamente“ mit Thilo Mischke (Archivfoto). Foto: imago images/Bernd Friedel/imago stock&people via www.imago-images.de

Einen offenen Brief an die ARD haben mehr als 100 Autoren und Kulturschaffende geschrieben. Darin kritisieren sie die Neubesetzung der Kultursendung „ttt - titel thesen temperamente" mit dem Journalisten Thilo Mischke.











Mehr als 100 Autoren und Kulturschaffende haben sich in einem Offenen Brief an die ARD gewandt und die Neubesetzung der Kultursendung „ttt - titel thesen temperamente“ mit dem Journalisten Thilo Mischke kritisiert. In dem vom Berliner „Tagesspiegel“ (Donnerstag) dokumentierten Brief heißt es, man sei bestürzt über die Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung nachhaltig beschädigt werde. „Eine Zusammenarbeit mit Thilo Mischke als Moderator der Kultursendung ‚ttt - titel thesen temperamente’ schließen wir deshalb für uns aus.“ Mischkes erste „ttt“-Sendung soll am 16. Februar von der Berlinale gesendet werden.