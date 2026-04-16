Prinz Harry hat bei einem Auftritt in Melbourne erklärt, dass er nach dem Tod von Prinzessin Diana kein arbeitendes Mitglied der Royals mehr sein wollte. Diese Rolle habe einst seine Mutter, Prinzessin Diana, "getötet". Herzogin Meghan sprach derweil über Online-Mobbing.
Prinz Harry (41) hat am dritten Tag seiner Australien-Reise mit Herzogin Meghan (44) offen wie selten über den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), gesprochen. Beim InterEdge Summit in Melbourne, einem Gipfeltreffen zu den Themen Führung und psychosoziale Sicherheit am Arbeitsplatz, erklärte der Herzog von Sussex vor dem zahlenden Publikum: "Nachdem meine Mutter kurz vor meinem 13. Geburtstag starb, dachte ich: Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht, wohin das auch führt, ich mag das nicht." Die Rolle des arbeitenden Royals habe seine Mutter "getötet", so Harry laut der "Daily Mail". Jahrelang habe er "den Kopf in den Sand gesteckt", ehe er seine Konsequenzen zog und mit Meghan in die USA übersiedelte.