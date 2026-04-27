Einige deutsche Stars haben keine Scheu davor und geben offen zu, dass sie Kilos durch die Abnehmspritze purzeln lassen. Wer hat bereits über den Einsatz des Medikaments berichtet?
Nicht nur Hollywoodstars schwören auf sie, auch hierzulande greifen Promis zur Abnehmspritze. Jüngstes Beispiel: Claudia Effenberg (60). Sie habe zwölf Kilo abgenommen und sei "einfach nur glücklich", berichtete sie auf Instagram. "Gerade in den Wechseljahren kann es herausfordernd sein, den richtigen Ansatz zu finden", erklärte sie ihren Beweggrund, unter ärztlicher Begleitung zu der Spritze zu greifen. "Ich bin stolz auf meinen bisherigen Weg!" Wer aus der deutschen Promiwelt steht noch zu seinem Gewichtsverlust durch das Medikament?