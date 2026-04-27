Einige deutsche Stars haben keine Scheu davor und geben offen zu, dass sie Kilos durch die Abnehmspritze purzeln lassen. Wer hat bereits über den Einsatz des Medikaments berichtet?

Nicht nur Hollywoodstars schwören auf sie, auch hierzulande greifen Promis zur Abnehmspritze. Jüngstes Beispiel: Claudia Effenberg (60). Sie habe zwölf Kilo abgenommen und sei "einfach nur glücklich", berichtete sie auf Instagram. "Gerade in den Wechseljahren kann es herausfordernd sein, den richtigen Ansatz zu finden", erklärte sie ihren Beweggrund, unter ärztlicher Begleitung zu der Spritze zu greifen. "Ich bin stolz auf meinen bisherigen Weg!" Wer aus der deutschen Promiwelt steht noch zu seinem Gewichtsverlust durch das Medikament?

Pietro Lombardi Pietro Lombardi (33) hat ebenso offen über den Einsatz der Abnehmspritze gesprochen. Dass Kumpel Oliver Pocher (48) mit dem Mittel 14 Kilo abgenommen hat, habe ihn inspiriert, wie Anfang April die "Bild"-Zeitung berichtete. In sechs Wochen purzelten elf Kilo. "Ich mache das nicht nur für die Optik, sondern für mein Leben", erklärte der Sänger der Zeitung. Er wolle fit sein für seine Kinder und wieder stolz auf sich sein.

Oliver Pocher

Oliver Pocher kämpfte also ebenso mit Hilfe einer Abnehmspritze gegen überflüssige Kilos. Darüber sprach der Comedian laut "Bild" im vergangenen Jahr in seinem eigenen Talkformat "Hey Olli" im "Pocher Club". Er bewege sich zwar generell viel, aber sei kein Fitnessstudio-Typ. Der 48-Jährige probiere daher nun unter Aufsicht seines Arztes eine Spritze zum Abnehmen. In der Show wurde dem Bericht zufolge auf mögliche Nebenwirkungen und Pochers Kosten dafür hingewiesen. Neben der Abnehmspritze setzte Pocher auch auf neue Gewohnheiten: "Ich habe meine Ernährung umgestellt, trinke keine Energydrinks mehr und mache mehr Sport, weil ich mich wieder besser fühle in meinem Körper", sagte er der "Bild". Er wolle die Spritze "dann zeitnah absetzen und versuchen, mein Gewicht so zu halten. Ich möchte sie nicht endlos nehmen".

Robert Geiss

Robert Geiss (62) hatte bereits 2024 von seinem Griff zur Abnehmspritze berichtet. Wie der Millionär im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verriet, liegt seine Gewichtsreduktion von rund zwölf Kilogramm nicht an mehr Sport und bewussterer Ernährung, sondern in erster Linie an der Spritze: "Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen."

Ottfried Fischer

Von seinen Erfolgen mit der Abnehmspritze berichtete kürzlich auch Ottfried Fischer (72). In einem Interview mit der Münchner "tz" hat der Schauspieler offen über seinen Gewichtsverlust gesprochen. Der TV-Star berichtete, dass er dank der Abnehmspritze 30 Kilo abgenommen habe. Er fühle sich nun "rundherum wohl". Laut dem Bericht nahm Fischer in den vergangenen Jahren zunächst 50 Kilo ab, im vergangenen Frühjahr griff er nach ärztlicher Beratung dann zu dem Medikament, um es sich auf seine "alten Tage ein bisserl leichter" zu machen, erklärte der Schauspieler. Zunächst verabreichte er sich die Spritze wöchentlich, mittlerweile nur noch alle paar Wochen. Neben der Abnehmspritze, durch die er weniger Appetit verspürte, stellte Fischer gemeinsam mit Ehefrau Simone die Ernährung um. Er wiege jetzt 125 Kilo, "das sind 30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr".

Michael Schanze

Dank einer Abnehmspritze hat Moderator Michael Schanze (79) in knapp zwei Jahren fast unglaubliche 100 Kilo verloren, wie er im November 2025 der "Bild" erzählte. Schanze hatte seine Ernährung zwar umgestellt, doch ohne Abnehmspritze wäre der massive Gewichtsverlust nach eigenen Angaben nicht gelungen. Ab Anfang 2023 setzte er das Medikament ein. Die Abnehmspritze führte nicht nur zum drastischen Gewichtsverlust, sondern brachte auch unerwartete Nebenwirkungen. Zunächst bemerkte Schanze nichts - dann verlor er seinen Geschmackssinn. Außerdem habe er "einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate" entwickelt, sagte er "Bild".

Zu den weiteren Promis, die offen zum Einsatz des Medikaments stehen, gehört der deutsche Fußballer und Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat Max Kruse (38), der etwa im "Flatterball"-Podcast erzählte: "Ich habe jetzt angefangen, an meiner Figur zu arbeiten. Zehn bis fünfzehn Kilo sollen runter. Man probiert ja immer Dinge aus. [...] Ich habe jetzt angefangen mit den Fettwegspritzen."

Die Abnehmspritze gilt als umstritten, da Langzeitstudien zur Einnahme bislang fehlen und es zu Nebenwirkungen kommen kann. Für gewöhnlich wird das Medikament bei Typ-2-Diabetes und starkem Übergewicht eingesetzt.