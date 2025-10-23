In der siebten Staffel von "The Kardashians" packt Kim Kardashian über ihre gescheiterte Ehe mit Kanye West aus. Die 45-Jährige spricht von einem erlittenen "Stockholm-Syndrom" und erklärt, warum sie sich jahrelang verantwortlich für ihren Ex-Mann fühlte.
Kim Kardashian (45) gibt sich in der neuen Staffel ihrer Reality-Show einmal mehr sehr offen und erlaubt dabei auch Einblicke in ihr Seelenleben. Dabei spricht sie erstmals sehr deutlich über die psychischen Belastungen ihrer Ehe mit Kanye West (48) und die Nachwirkungen der Scheidung. Während sie am Set der Ryan-Murphy-Serie "All's Fair" zwischen zwei Drehs sitzt, offenbart sie Details, die tief blicken lassen.