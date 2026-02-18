Prinz William spricht über psychische Gesundheit und erklärt dabei offen, wie er mit den eigenen Gefühlen und den Emotionen seiner Kinder umgeht.
Prinz William (43) hat in einem offenen Gespräch über psychische Gesundheit erklärt, dass er sich bewusst Zeit nimmt, um "seine Gefühle zu verstehen". Der 43-Jährige sagte laut BBC in einer Sonderfolge der Radio-1-Show "Life Hacks", dass "wir mehr männliche Vorbilder brauchen", die öffentlich über psychische Gesundheit sprechen, um anderen Männern zu helfen, dasselbe zu tun.