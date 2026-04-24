Leyla Heiter (29) ist heute glücklich mit Ehemann Mike Heiter (33). Die beiden Realitystars haben nach ihrer Dschungelliebe im Sommer 2025 geheiratet. Doch in der Vergangenheit musste die 29-Jährige schlimme Momente in einer ihrer Ex-Beziehungen erleben. Über die Erfahrungen sprach sie im Talkformat "deep und deutlich". In einem Instagram-Post hieß es dazu: "Leyla Heiter erlebt in einer ihrer früheren Ex-Beziehungen extreme körperliche Gewalt. Zweimal versucht ihr Ex-Freund, sie mit einem Kissen zu ersticken."

In dem Gespräch führt Heiter aus, dass sie anfangs "richtig verliebt" gewesen sei, "aber auf einmal wurde man öfter beleidigt, als das man das Wort 'Schatz' gehört hat". Dann habe es angefangen, dass sie regelmäßig geschlagen worden sei, "einfach so", betonte die Influencerin. "Er hat auch zweimal versucht, mich mit einem Kissen zu ersticken, das war heftig." Sie habe so einen Überlebensmodus in dem Moment gespürt, dass sie sich dachte, sie müsse sich jetzt totstellen, "weil dann hört er auf, um zu gucken, ob er es geschafft hat". Ihre instinktive Reaktion habe ihr tatsächlich aus der Situation geholfen, zwei Personen hätten sie "dann da rausgeholt".

Trennung als Schlussstrich

In einer anderen Situation hätten sechs Polizeiwagen vor ihrer Tür gestanden, "weil er mich so geschlagen hat und mein Kiefer gebrochen war und ich im Krankenhaus lag". Als weiteres Beispiel führt Heiter an, wie ihr Ex-Freund gewalttätig wurde, weil er wegen ihr ein Fußballspiel verpasst hatte. Trotz all der schlimmen Erfahrungen sei sie immer wieder geblieben. Sie sei noch jung gewesen und habe auch durch die Trennung ihrer Eltern vielleicht gar nicht gewusst, was Liebe eigentlich ist. "Ich war blind und naiv." Auch ihr Umfeld konnte nicht auf sie einwirken. Das "Gute" sei dann gewesen, dass ihr Ex-Partner sie betrogen habe und sich anschließend von ihr getrennt habe. Spätestens, als eine Freundin von ihr mit ihrem Ex-Freund zusammenkam, konnte sie einen Schlussstrich ziehen.

Mit ihrem Ehemann hat Leyla Heiter über ihre Erfahrungen gesprochen, die sie bis heute prägen. "Es ist wichtig, dass man alles bespricht", erklärte Mike Heiter in dem Gespräch. "Ich weiß zum Beispiel, dass wenn wir streiten, dass sie kurz Zeit für sich braucht. "