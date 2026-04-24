Leyla Heiter hat in einem Talkformat offen über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gesprochen und erklärt, wie sie sich schlussendlich von ihrem Ex-Freund löste.
Leyla Heiter (29) ist heute glücklich mit Ehemann Mike Heiter (33). Die beiden Realitystars haben nach ihrer Dschungelliebe im Sommer 2025 geheiratet. Doch in der Vergangenheit musste die 29-Jährige schlimme Momente in einer ihrer Ex-Beziehungen erleben. Über die Erfahrungen sprach sie im Talkformat "deep und deutlich". In einem Instagram-Post hieß es dazu: "Leyla Heiter erlebt in einer ihrer früheren Ex-Beziehungen extreme körperliche Gewalt. Zweimal versucht ihr Ex-Freund, sie mit einem Kissen zu ersticken."