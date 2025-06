Offene Worte in einem Interview: Shakira zeigt sich betroffen von der Angst vieler Migranten in den USA

1 Shakira setzt sich erneut für die Rechte von Immigranten ein. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Popstar Shakira weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer der Neuanfang in einem fremden Land sein kann. In einem Interview spricht sie über die aktuelle Lage der Migrantinnen und Migranten in den USA und fordert einen menschlichen Umgang.











Die kolumbianische Sängerin Shakira (48) hat in einem BBC-Interview über die Hürden gesprochen, mit denen Einwanderer in den USA zu kämpfen haben. Die Musikerin, die ihre Karriere als Teenager in Kolumbien begann und Ende der 1990er Jahre in die Vereinigten Staaten zog, spricht dabei aus eigener Erfahrung.