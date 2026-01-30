Halle Berry spricht in einem Interview über ihre Erfahrungen mit der Menopause. Die Schauspielerin wurde zunächst falsch diagnostiziert und musste selbst herausfinden, was mit ihr los war.
Halle Berry (59) gehört zu den Frauen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. In einem Interview mit "The Times" spricht die Oscarpreisträgerin, die im Sommer 60 Jahre alt wird, nun schonungslos ehrlich über ein Thema, das viele Frauen betrifft, aber kaum jemand öffentlich anspricht: die Menopause. Ihre Geschichte beginnt mit einer Fehldiagnose - und endet mit einer Mission.