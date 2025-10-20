Offene Worte im Podcast: Frauke Ludowig ließ sich einen Zeh verkürzen - ohne Vollnarkose!

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig überrascht mit einem ungewöhnlichen OP-Geständnis: Die 61-Jährige ließ sich einen Zeh verkürzen - und das bei örtlicher Betäubung. In ihrem Podcast schildert sie den Eingriff detailreich. Fans reagieren teils schockiert auf ihre Erzählung.
RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) hat ihre Fans mit einem äußerst ungewöhnlichen Beauty-Geständnis überrascht. Sie verriet in ihrem RTL+-Podcast "Frau Keludowig und Tine - exklusiv und ungeschminkt", dass sie sich kürzlich einer seltenen Schönheitsoperation unterzogen hat. Auch via Instagram teilte Ludowig Ausschnitte des Podcasts: "Ich muss aber sagen, ich hatte kürzlich wirklich eine Schönheits-OP. Jetzt kann ich es an dieser Stelle sagen. Und zwar, ich habe mir einen Zeh verkürzen lassen. Wirklich."