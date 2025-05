Fast vier Jahre nach der offiziellen Scheidung von Brian Austin Green (51) und Megan Fox (38) im Jahr 2021 erklärte der "Beverly Hills, 90210"-Star, warum er "am Boden zerstört" war, als die "Transformers"-Heldin die Trennung initiierte.

Der frühere Serienschwarm offenbarte, wie sehr es ihm das Herz gebrochen hatte, als die Mutter seiner Kinder, Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8), 2020 nach zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte. "Ich war am Boden zerstört", gab er in der aktuellen Episode des "Oldish"-Podcasts zu. "Ich dachte ehrlich an diesem Punkt: Wir haben es raus. Wir hatten schon fast 15 Jahre Beziehung hinter uns, also habe ich an uns geglaubt und ich glaube, sie hat es damals auch getan."

Er verstand jedoch, dass die Schauspielerin, die erst 18 Jahre alt war, als sie zusammenkamen, das Gefühl hatte, etwas vom Leben "zu verpassen", weil sie sich zu schnell in das Familienkonstrukt gestürzt hatte. "Es wurde für sie überwältigend", erinnerte er sich. "Aber ich glaube, als ihr das klar wurde, wollte sie schnell aussteigen, und das hat es mir dann so schwer gemacht." Er habe sie verstanden, aber das hätte es nicht weniger schwer gemacht. "Ich verstehe es, ich verstehe es - es fühlt sich aber scheiße an. Es hat mich umgebracht, es kam aus heiterem Himmel."

Es gab Momente der Eifersucht

Green, der mit seiner Verlobten, Profitänzerin Sharna Burgess (39), den gemeinsamen Sohn Zane (2) hat, gab zu, dass es auch schwierig war, zu sehen, dass seine Ex-Frau so schnell zu Rapper Machine Gun Kelly (35) übergegangen war. Das Paar, das seit Sommer 2020 liiert war und sich im November 2024 während ihrer Schwangerschaft trennte, wurde im März Eltern einer Tochter. "Es ging von 'Hey, wir sollten uns scheiden lassen' zu 'Hey, mein Seelenverwandter'. (...) Es ist scheiße und wirklich hart und ich hatte Momente der Eifersucht und all die normalen Dinge, die man durchmacht."

Wie der 51-Jährige diese schwere Zeit überstanden hat? "Zeit ist das Einzige, was es regelt".