Offene Worte des Schauspielers: Timothée Chalamet hat Angst, sich zu verlieren

In einem Interview spricht Timothée Chalamet über seinen neuen Film "Marty Supreme" - und gibt offen zu, dass er manchmal Angst hat, sich selbst zu verlieren. Der Oscar-Nominierte verrät, warum er sich bewusst Rollen sucht, die ihn verunsichern.
Er ist einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation und trotzdem plagt Timothée Chalamet (30) eine ganz bestimmte Sorge. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung anlässlich seines neuen Films "Marty Supreme" wurde der Hollywoodstar gefragt, ob er manchmal Angst habe, sich selbst zu verlieren, je größer alles werde. Seine Antwort: "Ja. Deshalb suche ich bewusst Projekte, die mich verunsichern. Sobald ich mich zu sicher fühle, weiß ich: Es ist Zeit, wieder Risiko einzugehen."