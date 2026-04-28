Yeliz Koc (32) hat sich an diesem Dienstag in mehreren Instagram-Storys besorgt über "diesen Schönheitswahn" gezeigt, den sie auf der Social-Media-Plattform bemerke. "Ich sehe nur noch wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen." Dass so schöne Menschen mit OPs nachhelfen, finde sie "erschreckend" und "so schade". Im Zuge dessen und auch als Warnung berichtet Koc über ihre eigenen Erfahrungen.

Sie "bereue das schon mit meinen Brüsten", erklärt Koc ihrer Community. "Ich hatte damals schöne Brüste, wollte sie aber voller haben." Mit dem Ergebnis sei sie zunächst zufrieden gewesen, "die Implantate waren nur falsch. Sie waren auch nicht gut eingesetzt, es war der günstigste Arzt, den ich damals gefunden habe", gibt die "Promi Big Brother"-Gewinnerin zu. Bis sie dann einen Arzt gefunden habe, "der meine Brüste so perfekt gemacht hat, dass ich auch richtig zufrieden war".

Yeliz Koc warnt vor den Gefahren von Beauty-OPs

Nach ihrer Schwangerschaft mussten diese allerdings "neu gemacht und gestrafft werden", erklärt Koc. Deshalb habe sie nun auch Narben "und ich muss ehrlich sagen, ich finde sie auch ein bisschen zu groß, aber ich würde mich nicht mehr unters Messer legen, um sie kleiner zu machen, weil ich nicht weiß, was die nächsten Jahre passiert", berichtet die 32-Jährige. Vielleicht werde sie erneut schwanger, "dann müssen sie nochmal gemacht werden". An ihre Fans appelliert sie: "Wenn ihr was machen möchtet, überlegt euch das wirklich gut. Schlaft nochmal paar Wochen drüber, denkt drüber nach und holt euch mehrere Meinungen ein. Es ist alles auch so gefährlich."

Früher hätte sie auch immer Probleme mit ihren Ohren gehabt und Kritiker hätten diese als "zu groß" bewertet. Sie habe deshalb in der Vergangenheit öfter darüber nachgedacht, sie machen zu lassen, sagt die "Kampf der Reality-Allstars"-Kandidatin. "Aber in den letzten Jahren dachte ich mir: Nein, jetzt erst recht nicht. Ich bin voll bei mir angekommen und mit mir im Reinen. Das war früher auch anders." Der Community gibt sie als Unterstützung mit auf den Weg: "Ihr seid gut so, wir ihr seid. Liebt euch so, wie ihr seid."