Yeliz Koc hat bei Instagram ihrer Community offenbart, dass sie ihre Brust-OP bereut. Die Reality-TV-Darstellerin nennt auch Gründe und erklärt, warum sie sich nicht erneut unters Messer legen würde.
Yeliz Koc (32) hat sich an diesem Dienstag in mehreren Instagram-Storys besorgt über "diesen Schönheitswahn" gezeigt, den sie auf der Social-Media-Plattform bemerke. "Ich sehe nur noch wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen." Dass so schöne Menschen mit OPs nachhelfen, finde sie "erschreckend" und "so schade". Im Zuge dessen und auch als Warnung berichtet Koc über ihre eigenen Erfahrungen.