Am vergangenen Samstag verabschiedete sich Thomas Gottschalk vom Bildschirm. Nun plaudert Günther Jauch aus dem Nähkästchen: Im Vorfeld der Abschiedsshow herrschte beim Sender offenbar große Nervosität. Nur einer blieb cool - Gottschalk selbst.
Am vergangenen Samstag war es so weit: Entertainer Thomas Gottschalk (75) trat zum letzten Mal in einer großen Samstagabendshow auf. In "Denn sie wissen nicht, was passiert" stand er im RTL-Studio gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und weiteren Weggefährten vor der Kamera. Doch hinter den Kulissen lief offenbar nicht alles reibungslos - zumindest nicht für alle Beteiligten.