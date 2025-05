Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) seit 2019 mit Heidi Klum (51) glücklich verheiratet ist, hat Bill Kaulitz in Sachen Liebe schon einige Rückschläge erlebt. Im Podcast "Hotel Matze" von Matze Hielscher (45) spricht er offen über die Tücken seines Liebeslebens.

Bill Kaulitz über gescheiterte Beziehungen: "Bin zu faul, das aufzuarbeiten"

Das Versteckspiel, als sie als Bandmitglieder von Tokio Hotel ihr Privatleben strengstens geheim halten mussten, habe Wunden hinterlassen. Dazu gehöre "wahrscheinlich, dass ich mir die falschen Männer aussuche", sagt Bill Kaulitz. "Ich verliebe mich immer in die Falschen und das hat glaube ich schon mit einem selber zu tun." Er suche sich immer eine Challenge und wolle allen zeigen, dass die Beziehung entgegen aller Erwartungen funktioniere.

Lesen Sie auch

"Das ist ein Thema, woran ich arbeiten muss", sagt der Sänger. "Aber ich bin auch zu faul, daran zu arbeiten." Die schlechten Erfahrungen aufzuarbeiten und zur Therapie zu gehen, darauf habe er "gar keine Lust. Und dann habe ich mich schon wieder neu verliebt (lacht)." Er sei froh, dass er nach den "sehr schlimmen Erfahrungen", die er gemacht habe, "das behalten kann, dass ich noch Interesse an einem anderen Mann habe. [...] Ich habe keine Angst, mein Herz wieder auf den Tisch zu packen. Wenn ich jemanden toll finde, stürze ich mich wieder voll rein."

Sein Bruder Tom sei immer "ein wahnsinniger Beziehungsmensch gewesen und ich habe das immer von mir gedacht. Dabei war ich immer der Wildere. Ich habe sehr jung sehr verrückte Beziehungen gehabt, die geheim waren, dass ich das heute auch noch so mit mir mitziehe. Wenn es verboten und geheim ist, dann ist es aufregend."

Vor neuen Enttäuschungen schreckt der Musiker nicht zurück. "Herzschmerz gehört auch dazu, um am Leben zu sein. Ich finde das manchmal schön. Ich liebe es dann Songs zu schreiben, mir Adele anzumachen und eine Flasche Wein zu kaufen und zu heulen. Ich bin froh, dass mein Herz auch so was spüren kann. Das Schlimmste ist doch, wenn man abstumpft und das Gefühl hat, gar nichts berührt einen mehr."

Auf die Frage, warum sich homosexuelle Männer oftmals in heterosexuelle Männer "vergucken", erklärt Bill: "Mir geht es so, dass ich mich in eine sehr männliche Figur verliebe, also jemand, der ganz viel Männlichkeit ausstrahlt und das sind dann eben auch viele heterosexuelle Männer. Ich frage ja nicht vorher, ob derjenige auf Männer steht."

Tom Kaulitz: Bruder Bill hat "keine Angst vor Konsequenzen"

Glücklich und zufrieden zu sein, kenne er aus seinen vergangenen Beziehungen nicht. "Meine Beziehungen waren alle immer schmerzhaft, ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Ich habe nie mit jemandem zusammengelebt. Das war immer Drama. Aber der Richtige kommt bestimmt bald", sagt Bill lachend. Er sei auch schon wieder "ein klein bisschen verliebt", fügt er an.

Auch eine Hochzeit kann sich Bill weiterhin vorstellen. Diese müsse nicht vorher groß geplant sein und auch die Location-Wahl wäre dann eher zweitrangig. "Ich hätte auch im Bierkönig geheiratet", erzählt Bill wohl in Anspielung auf seine Ex-Flamme, Schlagersänger Marc Eggers (38). "Wenn ich richtig verliebt bin, ist mir das egal. Dann kommt es auf die Person drauf an."

Sein Bruder habe in Sachen Liebe eine gewisse Naivität und keine Angst vor Konsequenzen, sagt Tom Kaulitz. "Die Eigenschaft haben eigentlich nur Kinder. Und die finde ich total schön. Die ging bei mir über die Jahre ein bisschen verloren."

Bruder Bill will vor allem den Spaß in seinem Leben nicht verlieren. Eine Astrologin habe zu ihm gesagt: "'Du bist nur hier auf diesem Planeten, um so viel Spaß wie möglich zu haben.' Und da hat sie recht", erklärt Bill. "Ich will gar nichts mehr machen, was mir keinen Spaß macht."

Tom Kaulitz: "Ich bin sensibler"

Dass zum Leben seines Bruders und zum Leben seiner Frau auch die Darstellung in den sozialen Medien gehört und er das nicht brauche, sei für Tom Kaulitz "eine Typfrage". Er habe kein Problem damit, dass seine Frau Glücksmomente, Jahrestage oder Hochzeitsfotos teilt. "Ich finde das schön und süß. Ich sehe das in ihrem Charakter, dass sie das gerne macht und dann macht mich das auch glücklich."

Auch wenn es um freizügigere Bilder geht, bleibt Tom Kaulitz entspannt. "Ich finde das total schön, wenn andere Männer meine Frau auch heiß finden. Ich sage zu ihr auch, wenn wir rausgehen: 'Mach doch ruhig den kürzeren Rock und die höheren Schuhe.' Wenn andere Männer meiner Frau hinterhergucken, finde ich das total toll. Wenn sie also ein schönes Foto von sich postet, soll sie das machen. Meine Frau ist ja auch eine sehr gutaussehende Frau."

Er selbst habe vor allem keinen Social-Media-Auftritt, weil er die Reaktionen zu sehr an sich heranlassen würde. "Ich bin sensibler und habe das dicke Fell nicht und bin nicht so schmerzfrei. Ich bleibe lieber in der zweiten Reihe und kann dadurch kein negatives Feedback bekommen."