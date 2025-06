Offene Hotelrechnung: Vorwürfe aus Österreich: Jimi Blue Ochsenknecht festgenommen

2 Zuvor war bereits ein zivilrechtliches Verfahren gegen Ochsenknecht wegen der nicht bezahlten Hotelrechnung durchgeführt worden (Archivbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Schauspieler soll eine Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt haben. Sein Management sieht die Angelegenheit schon fast geklärt. Für die Staatsanwaltschaft ist die Sache noch nicht erledigt.











Link kopiert



Innsbruck/Hamburg - Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Das bestätigten sein Management sowie die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Zunächst hatten "Bild" und RTL berichtet.Nach Angaben der österreichischen Staatsanwaltschaft geht es um die Rechnung eines Tiroler Hotels in Höhe von rund 14.000 Euro, die im Dezember 2021 nicht bezahlt worden sei.Die Rechnung wurde mittlerweile beglichen, wie ein Sprecher von Ochsenknechts Management sagte. Am späteren Mittwochnachmittag befand sich der 33-Jährige demnach noch am Flughafen. Ochsenknecht sprach auf Instagram von einem "Missverständnis". "Das sind wir grad am klären."