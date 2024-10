Offene Bücherregale: Kostenlose Bücher – Die besten Adressen im Kreis Ludwigsburg

Was gibt es Schöneres, als sich an einem grauen Herbsttag mit einem heißen Tee und einem guten Buch auf die Couch zurückzuziehen? Während draußen der Regen an die Scheibe prasselt, löst man mit Commissario Brunetti Kriminalfälle, schippert mit Huckleberry Finn auf dem Mississippi oder taucht in die magische Welt von Harry Potter und seinen Freunden ab.

Wer seinen gelesenen Büchern ein neues Zuhause geben möchte oder selbst auf der Suche nach einem neuen Schmöker ist, sollte einem der zahlreichen öffentlichen Bücherregalen im Kreis Ludwigsburg einen Besuch abstatten. Das Prinzip ist einfach: Wer gut erhaltene Bücher weitergeben möchte, kann sie in das Regal stellen. Leser können sich daran bedienen, auch ohne zuvor ein Buch hineingestellt zu haben.

Steinheim an der Murr

Vor dem Klostermuseum steht ein großer Bücherschrank. Foto: Nicole Töppke

Die Stadt Steinheim hat gleich drei Angebote für ihre Bürger parat. Im Jahr 2015 stellte das Bürgernetzwerk am kleinen Platz vor dem Klostermuseum in Steinheim den ersten Bücherschrank auf. Zwei Jahre später folgte ein ganz besonderes offenes Bücherregal. Am Dorfplatz in Kleinbottwar dient ein altes Fass den Büchern als kurzfristiges Zuhause. Das Lesefass kommt gut an. Deshalb wurde nur zwei Monate danach im Schlosshof der Bürgerschaft in Höpfigheim der dritte Bücherschrank eingeweiht. Ehrenamtliche Helfer des Vereins kümmern sich um den Bücherschrank. Die sichten die Bücher, kontrollieren, ob diese sauber und aktuell sind, und sortieren unerwünschte Literatur aus.

Offener Bücherschrank Steinheim an der Murr, Klosterhof 6

Bücherfass Kleinbottwar, Auf Höhe Kirchstraße 10

Offener Bücherschrank Höpfigheim, Schlosshof 1

Das Bücherregal wurde neu beschriftet. Foto: Sandra Lesacher

Das offene Bücherregal in Marbach erstrahlt in der neu sanierten Fußgängerzone in neuem Glanz. Seit dem Beginn der Sommerferien kann am Lugplätzle, in der Wildermuthstraße, wieder gestöbert werden. Die Sitzbänke laden zum Schmökern und Verweilen ein.

Offenes Bücherregal Marbach am Neckar, Wildermuthstraße 3

Freiberg am Neckar

Das Regal befindet sich am Freiberger Bahnhof Foto: Martin Willy

Das Großbauprojekt Bahnhofsanierung in Freiberg am Neckar hat es möglich gemacht, dort einen Bücher-Tausch-Schrank einzurichten. In die Verbindungswand zwischen Toilettenanlage und Kiosk wurden Fächer eingebaut, darunter lädt eine Bank zum Sitzen ein. Der Nachhaltigkeitsausschuss der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Königin des Friedens hat die Patenschaft für das Regal übernommen. Er kümmert sich regelmäßig um Ordnung und kontrolliert den Bestand.

Offenes Bücherregal Freiberg am Neckar, Bahnhof

Die rote Telefonzelle fällt im Stadtbild schnell ins Auge. Foto: Nicole Töppke

Ein besonderes Bücherregal befindet sich auch in Kornwestheim. In einer britischen Telefonzelle können Bücher getauscht werden. Direkt am Bahnhofsplatz lädt das „rote Bücherregal“ bei der Durchreise zum Stöbern ein. Auch auf der anderen Seite des Bahnhofs, in der Bahnhofstraße, befindet sich eine zum Bücherschrank umgebaute Telefonzelle. Ein neues Angebot für Kinder gibt es seit September an der Kita Kirchstraße. In einem kleinen Metallschrank vor der Kita können Kinder ihre gelesenen Bücher hineinstellen und gegen ein neues Buch tauschen. Um Vandalismus vorzubeugen, ist ein Zahlenschloss angebracht worden, dessen Code während der Öffnungszeiten in der Kita erfragt werden kann.

Offenes Bücherregal Kornwestheim, Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße

Bücherschrank für Kinder, Kirchstraße 19

Ludwigsburg

Das offene Bücherregal ist gut vor Wind und Regen geschützt. Foto: Nicole Töppke

In Ludwigsburg heißt das Motto lesen und lesen lassen. Direkt am beliebten Marktplatz der Barockstadt, unter den Arkaden beim Honorarkonsulat Ecuador, befindet sich das offene Bücherregal. Gut vor Regen geschützt. Bei gutem Wetter bietet der Marktplatz eine schöne Atmosphäre, um direkt die Nase in ein Buch zu strecken. Auch im Stadtteil Oßweil findet sich ein entsprechendes Angebot.

Offenes Bücherregal Ludwigsburg, Obere Marktstraße

Offener Bücherschrank Oßweil, Westfalenstraße 22

Das Bücherregal in Aldingen befindet sich direkt vor dem Haus der Bürger. Foto: Nicole Töppke

Über zwei baugleiche Exemplare freuen sich die Bücherwürmer in Remseck seit einiger Zeit. Am Haus der Bürger im Ortsteil Aldingen können Lesefreunde ihre gelesenen Romane austauschen. Auch vor dem Haus am Remsufer gibt es ein offenes Bücherregal, das von beiden Seiten voller Bücher steht.

Offenes Bücherregal Aldingen, Haus der Bürger, Neckarstraße 56

Offenes Bücherregal Neckarrems, Am Remsufer 16