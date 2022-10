1 Niklas Kolbe (rechts) und die Kickers wollen ihre Tabellenführung verteidigen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen ihre Tabellenführung in der Fußball-Oberliga am Samstag verteidigen. Die Blauen gastieren ab 15.30 Uhr beim Aufsteiger Offenburger FV. Hier geht es zum Liveticker.















Drei Spiele, 13:2 Tore, neun Punkte: In den vergangenen Wochen zeigten die Stuttgarter Kickers endlich das, was Experten und Fans vor der Saison von ihnen erwartet hatten. Der Fußball-Oberligist trat dominant und erfolgreich auf. Am Samstag will der Spitzenreiter seine Serie ausbauen. Um 15.30 Uhr sind die Blauen zu Gast beim Aufsteiger Offenburger FV.

Der Neuling kam nicht so gut in die Spielzeit wie die anderen Aufsteiger aus Holzhausen (Platz vier) und Mutschelbach (Platz fünf). Mit acht Punkten stehen die Offenburger auf dem 16. Platz. Dass sie dennoch mithalten können, bewiesen sie am vergangenen Wochenende. Beim Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach gab es erst kurz vor dem Schlusspfiff das entscheidende Gegentor zur knappen 0:1-Niederlage.

Wie sich die Kickers in Offenburg schlagen, können Sie im Liveticker zum Spiel verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Für die Blauen geht es am Samstag, 8. Oktober, weiter. Dann empfangen die Degerlocher den 1. FC Rielasingen-Arlen um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau.