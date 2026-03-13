Offenburg im Ortenaukreis: Polizei sucht Schmuckbesitzer nach Einbrüchen und veröffentlicht Fotos

9 Eines der gestohlenen Schmuckstücke. Das weitere Diebesgut zeigen wir in der Fotostrecke. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher sitzt in Haft – doch wem gehören die gefundenen Schmuckstücke? Die Polizei bittet um Hinweise und veröffentlicht Fotos der Beute.











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– Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers hat die Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) Fotos vom möglichen Diebesgut veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Aufklärung weiterer Taten im südbadischen Raum. Der 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ihm werden vier Wohnungseinbrüche in Freiburg und Ettenheim aus den Jahren 2023 bis 2025 zur Last gelegt.