Offenburg: Gleitschirmflieger landet in Baumkrone und wird gerettet

Gleitschirmflieger landet in Baumkrone und wird gerettet

1 Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Mann unverletzt aus der Baumkrone retten. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Das hätte böse enden können: Mit seinem Fluggerät landet ein Mann in einer Baumkrone. Wie konnte das passieren? Die Polizei hat eine Idee.











In einer Baumkrone ist ein 29-Jähriger am Freitagmittag in Offenburg mit seinem Gleitschirm hängen geblieben.