1 Der 72 Jahre alte Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/Nicolas Armer

Die Feuerwehr schneidet einen 72-Jährigen aus seinem völlig demolierten Auto, der zuvor gegen einen Sattelzug gerast ist. Was ist passiert?











Ein 72-Jähriger ist mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht auf der Landesstraße 98 von Offenburg in Richtung Neuried (Ortenaukreis) unterwegs, als er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geriet. Die Ursache dafür sei noch unklar.